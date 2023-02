«Le plus grand joueur de tous les temps» : l'émouvante confession de Boris Becker après ses mois de prison

Ancien entraîneur de Novak Djokovic (de 2013 à 2016) avec qui il a remporté de nombreux titres, Boris Becker a fait une émouvante confession à la presse lors du festival du film de Berlin ce dimanche. Lors de la présentation d'un documentaire lors du festival du film de Berlin sur ses exploits en tant que joueur et les difficultés rencontrées après sa carrière, Becker a révélé que son ancien élève Novak Djokovic avait toujours été à ses côtés.

"Novak Djokovic est devenu un membre de la famille. Vous savez que nous avons eu une relation professionnelle pendant de nombreuses années et que nous y avons mis fin en 2016", a souligné le sextuple vainqueur de tournois de Grand Chelem et lui-même ancien numéro un mondial, aujourd'hui âgé de 56 ans. "Mais nous sommes toujours restés proches et surtout pendant ma détention. Il m'a soutenu et il a soutenu ma famille", a-t-il révélé.

Entraîneur de Djoko de 2013 à 2016

Becker avait été l'entraineur de Djokovic de 2013 à 2016, lorsque ce dernier avait remporté six de ses 22 victoires actuelles en tournois du Grand Chelem. Le Serbe intervient lui-même dans le documentaire intitulé "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker" ("Boum ! Boum ! le monde contre Boris Becker"), réalisé par Alex Gibney pour Apple TV+. "Boum, Boum", était le surnom donné à Becker lorsqu'il jouait en raison de la force de ses services.

Djokovic évoque dans ce documentaire avoir appris de Becker "la force mentale" nécessaire pour jouer sous la pression. "Je suis très fier du fait que celui qui est probablement le plus grand joueur de tous les temps fait partie d'une histoire sur Boris Becker", a répondu le joueur allemand. Il a également remercié les légendes John McEnroe et Björn Borg pour leur participation au film.

Huit mois de prison

"Le tennis a deux rois actuellement ce qui est bien", a-t-il ajouté en faisant allusion à Djokovic et à l'Espagnol Rafael Nadal. "C'est pourquoi le tennis est très excitant" à regarder, selon lui.

Becker avait été extradé de Grande-Bretagne vers l'Allemagne en décembre après avoir purgé huit mois d'une peine de prison de 30 mois pour avoir contrevenu aux règles sur la banqueroute en dissimulant des avoirs de l'ordre de 3,1 millions de dollars (3 millions d'euros) pour éviter de devoir acquitter ses dettes.