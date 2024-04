Le Lituanien Mykolas Alekna bat au disque le plus ancien record du monde masculin, vieux de 38 ans

Mykolas Alekna, fils du double champion olympique du lancer du disque Virgilijus Alekna (2000 et 2004), a largement dépassé la marque de Schult, alors lanceur de l'Allemagne de l'Est, dont le record du monde avait été établi le 6 juin 1986 à Neubrandenburg (Allemagne). La performance, établie lors d'une compétition mineure, a été annoncée par World athletics sur ses réseaux sociaux.

Dernier record en date : juillet 1983

Mykolas Alekna compte déjà deux médailles mondiales, l'argent à Eugene (Etats-Unis) en 2022 et le bronze décroché à Budapest l'été dernier, et fait partie des favoris pour le podium olympique cet été à Paris. Avant cette compétition, son record était de 71,00 m, établi en avril 2023.

Le plus vieux record du monde de l'athlétisme, hommes et femmes confondus, reste la propriété depuis juillet 1983 de la Tchèque Jarmila Kratochvilova (alors Tchécoslovaque), en 1 min 53 sec 28 sur 800 m. Aidé par un fort vent d'après une vidéo du lancer, Alekna a battu le record du monde à l'occasion du "Oklahoma Throws Series World invitational", une compétition mineure non diffusée à la télévision.

Un record familial battu

Les conditions y semblaient parfaites : lors de la première journée de compétition, la discobole cubaine Yaime Perez avait déjà impressionné samedi avec un jet à 73,09 m, le plus lointain depuis 1989, à un peu plus de trois mètres du record du monde de l'Allemande Gabriele Reinsch (76,80 m en 1988).

Mykolas Alekna, étudiant à l'Université de Californie à Berkeley, a au passage battu le record familial : son père Virgilijus était le deuxième performeur de l'histoire (73,88 en 2000) jusqu'à dimanche, en plus de détenir trois médailles olympiques (or en 2000 et 2004, bronze en 2008) et quatre médailles mondiales (titres en 2003 et 2005, argent en 1997 et 2001).