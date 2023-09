Le jour où Marc Lièvremont a reçu un appel inattendu de Nicolas Sarkozy

La Coupe du Monde 2011 est celle de toutes les tensions pour le sélectionneur Marc Lièvremont, comme il le raconte dans "Les Géants du rugby", un podcast original produit par Europe 1 Studio. Tensions d’abord entre Lièvremont et ses joueurs, mais également entre Lièvremont et la presse. Les journalistes sportifs sont sceptiques quant à ses capacités à entraîner cette équipe de France, et les matchs laborieux qu’enchaînent les Bleus depuis leur entrée dans la compétition n’arrangent pas les choses…

Le 24 septembre 2011, le XV de France essuie une grosse défaite contre la Nouvelle Zélande en matchs de poule, 37 à 7. Le lendemain, Marc Lièvremont se retrouve en conférence de presse pour revenir sur ce match. Le sélectionneur le dit lui-même alors : "je ne suis pas fondamentalement très 'langue de bois', pas toujours diplomate non plus". Alors quand un journaliste lui demande s’il espère toujours voir son équipe devenir championne du monde après la défaite contre les All Blacks, le sélectionneur explose. "Tu m’emmerdes avec ta question", lâche-t-il.

> Pour ne rater aucun épisode du podcast "Les Géants du rugby", cliquez ici pour vous abonner sur votre plateforme préférée

Après cette déclaration, le climat finit de se tendre entre Lièvremont et la presse française. Certains journaux vont même jusqu’à écrire que le sélectionneur aurait manqué de respect à la France, en s’adressant ainsi à un journaliste… A l’inverse, cette petite phase attire aussi la sympathie de ceux qui aiment son "franc-parler". Et parmi les messages de soutien que reçoit Lièvremont, il y en a un "de marque" …

L’appel de l’Elysée

Quelques jours après cette conférence de presse, Lièvremont reçoit en effet un appel du Président de la République de l’époque, Nicolas Sarkozy. Le Président le remercie carrément : "vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois où j'ai eu envie de répondre comme vous à des journalistes", lui confie-t-il, "cette réponse, elle m'a fait tellement plaisir". "Cet appel est surréaliste", raconte Marc Lièvremont dans "Les Géants du rugby", mais il le fait rire et le réconforte peut-être un peu.

Tant mieux, car Lièvremont va avoir besoin de tous les soutiens possibles pour le reste de la compétition. C’est un match au scénario catastrophe qui se profile pour les Bleus : leur dernier match de poule contre les Tonga. Marc Lièvremont raconte le parcours en montagnes russes du XV de France lors du Mondial 2011 dans " Les Géants du rugby ", un podcast original produit par Europe 1 Studio.