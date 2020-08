Le jour où Daniel Hechter offrit des millions et une renaissance au PSG

PODCAST

En 1973, un riche homme d’affaires, créateur de mode star à l’époque, va reprendre en main le Paris Saint-Germain qui vient juste d'acter son divorce avec le Paris Football Club. C'est Daniel Hechter. Sans lui, le Paris SG n'aurait peut-être jamais pu remettre un pied en deuxième division puis connaître le succès d'aujourd'hui.

Pourtant, au départ, le créateur de mode, passionné de football depuis son plus jeune âge, a failli investir dans un autre club. Il avait été contacté par les dirigeants du Paris FC qui le savaient amoureux du football. Ces derniers voulaient que Daniel Hechter sponsorise le club. "Je leur ai dit que j'étais d'accord pour mettre de l’argent mais seulement si je prenais le fauteuil de dirigeant du club. Ils pensaient que j’étais très arrogant", se souvient Daniel Hechter dans le cinquième épisode du podcast "Associé n°1, la naissance d'un grand club à Paris", produit par Europe 1 Studio. L'accord ne se fera pas.

Mais l'homme d'affaires, déterminé à investir dans le football, est mis en relation avec Henri Patrelle, le président du désargenté Paris Saint-Germain. "Il me dit : 'moi je suis assureur, je n’ai pas les moyens de continuer, je n’ai pas de subventions de la ville de Saint-Germain.' Il me raconte un peu la vie du club. Il me fait part de la déception des Saint-Germanois, du cocufiage qu’ils ont subi", évoque Daniel Hechter, faisant écho à la scission entre le Paris Football Club et le Paris SG quelques mois plus tôt. "Il me dit que ça va être compliqué mais le contact est très bien passé. On était entre gens de football, Patrelle connaissait bien le milieu du football. Et puis, moi à l’époque j'avais déjà une réputation donc il a eu confiance".

25 millions d'anciens francs

Le PSG a besoin de 25 millions d’anciens francs. L'équivalent de 40.000 euros aujourd’hui. C'est une pacotille pour Daniel Hechter. Le mariage est rapidement acté. Un protocole d'accord, qui précise que les héritiers du club auront pour obligation de conserver le nom "Paris Saint-Germain", est signé.

Daniel Hechter s’installe alors dans le fauteuil du "co-président" aux côtés d’Henri Patrelle. Malgré ses moyens et son carnet d'adresses, il promet de ne rien changer aux fondations. Il sait qu’il ne pourra pas façonner à lui seul un PSG à la hauteur de ses ambitions.

Pour faire briller le PSG comme une étoile au sommet de la Tour Eiffel et compter parmi l'élite du football français, il lui faut une équipe de feu. Et marquer les esprits aussi. Il y arrivera avec un nouveau maillot, le maillot Hechter mais surtout avec l'aide des légendes comme le footballeur Just Fontaine ou le comédien Jean-Paul Belmondo. "L’histoire du Paris Saint-Germain, c’était une histoire d’hommes", confirme près de 50 ans plus tard le créateur de mode. "Il y avait les joueurs, il y avait les dirigeants et il y avait les quelques supporters. C’était une saga, cette histoire du Paris Saint-Germain!"