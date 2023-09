Le « bain aux carpes » de Christophe Dominici avant le Mondial 2007

Nous sommes en 2007. Pour la Coupe du Monde, qui se déroule pour la première fois en France, la préparation des joueurs a lieu au centre d’entraînement de Marcoussis, en région parisienne. Ce centre recouvre 42 hectares et les joueurs y trouvent tout ce dont ils ont besoin. De quoi s’entraîner, mais aussi passer de bons moments pendant ce mois de préparation… C’est en tout cas le souvenir qu’en a gardé Fabien Pelous, et qu’il raconte dans le podcast "Les Géants du rugby".

Situé en bordure d’une forêt et d’un étang, ce petit village comprend de multiples terrains et salles de musculation, des salles de conférence, un restaurant, une piscine, un hammam, un sauna ou encore un jacuzzi… Fabien Pelous se rappelle d’un Marcoussis, sous le soleil pour une fois, où les joueurs n’ont pas "l’impression de vivre dans un bunker". Ils profitent de cette vie de groupe, de ce cocon qui les protègent de l’engouement extérieur, les laissant se concentrer sur le sport.

Objectif : créer un groupe, une famille

Pour Fabien Pelous, cette vie de groupe est primordiale : "ça paraît anodin, mais c’est important. On vit ensemble pendant un mois et demi de préparation, on ne peut pas être focalisé 100% sur le rugby". Les Bleus se retrouvent ainsi sous le maillot de l’équipe de France et oublient leur club d’appartenance et les rivalités qui les opposent pour tisser de nouveaux liens. Playstation, jeux de société ou pêche, les Bleus se regroupent autour de leur passe-temps.

L’ambiance est bonne : "quand on arrive en équipe de France, les rivalités s’estompent. Il y a d’un côté le club, et de l’autre l’équipe de France, c’est comme la relation qu’on peut avoir entre son père et sa mère", explique Pelous. Le centre a des allures d’internat : les joueurs partagent leur chambre et se piègent gentiment les uns et les autres. Des pièges dont l’ailier Christophe Dominici, notamment, a fait les frais.

Le "bain aux carpes"

Après une longue journée d’entraînement, quoi de mieux qu’un bon bain pour se détendre ? C’est ce pensait aussi l’ailier français avant de découvrir de grosses carpes dans la baignoire de sa chambre. Les odeurs lui ont fait passer l’envie du bain mousseux..."Domi était un peu phobique des poissons, il a mis un bon moment pour les remettre dans l’eau", raconte Fabien Pelous, dans le podcast "Les Géants du rugby".

L’enquête pour retrouver le coupable a, elle, été plus rapide. Avec seulement deux pêcheurs dans le XV de France, Dominici remonte vite la piste de Julien Bonnaire. On ne sait pas s’il y a eu une revanche…Ce sont ces anecdotes qui rythment le récit que fait Fabien Pelous de son Mondial 2007, dans "Les Géants du rugby", un podcast original produit par Europe 1 Studio, à retrouver sur toutes les plateformes d’écoute.