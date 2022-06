PODCAST

"Tu sais que tu as gagné la coupe, mais ce que tu ne sais pas, c’est que ta vie vient de changer." Qui de mieux, pour raconter les aventures les plus extraordinaires du football français, que ceux qui les ont fait entrer dans l’Histoire ? Pour la première fois dans un podcast natif, Jacques Vendroux invite des légendes du foot à se confier à son micro : Laurent Blanc sur le sacre des Bleus en 1998, Jean-Michel Larqué à propos des Verts de 1976, Michel Denisot sur ses années PSG ou encore Eric Pécout évoquant les Canaris de Nantes. Le temps d’un épisode, ces géants du football ont accepté de se transformer en conteurs pour revivre la saison qui a marqué leur carrière. Sur le ton de la confidence, chacun d'entre eux prend le temps de livrer ses plus beaux souvenirs sur l’aventure sportive qui a changé sa vie. Ces moments gravés dans la mémoire collective des Français, auxquels nous avons assisté au travers de l’écran, ils nous les racontent "de l’intérieur".

"J’aurais toujours des regrets pour l’équipe, malgré toutes les autres récompenses", confie Jean-Michel Larqué dans le podcast. Face à Jacques Vendroux, chaque invité a accepté de partager ses souvenirs, qu’ils soient heureux ou plus douloureux, pour se livrer à une forme d’introspection. Que ressent-on sur le terrain lorsque l’on marque le but qui délivre tout un pays ? Lorsque l’on est mis hors-jeu juste avant un match fatidique ? Et au-delà du terrain, que se joue-t-il durant tous ces instants fédérateurs au sein d’une équipe, quand le collectif prend le dessus sur chaque aventure humaine individuelle ? Michel Denisot, ancien président du PSG, raconte : "J’ai toujours pensé qu’il fallait que même le chauffeur de bus ait envie de gagner le match".

"J’ai presque la larme à l’oeil tellement c’est beau ! Je n'ai jamais vu les Champs-Elysées aussi pleins…" La force de "Les Géants", ce sont aussi, à l’image de cet extrait d’un micro-trottoir réalisé en 1998, toutes les archives sonores qui accompagnent les témoignages des invités du podcast, et qui font ainsi le trait d’union entre le passé et le présent. Avec le patrimoine sonore Europe 1, replongez dans l’atmosphère bouillonnante d’euphorie des championnats, entre les cris de joie des commentateurs et les chants des supporters du stade, pour une immersion totale dans ces moments laissés à la postérité.

Le podcast "Les Géants" débute, pour sa Saison 1, avec cinq épisodes à découvrir les lundis, disponibles gratuitement sur toutes les plateformes d’écoute pour les fans de football évidemment, mais surtout tous les amateurs d’aventures humaines extraordinaires.