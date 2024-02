L'ancien coach du PSG et sélectionneur du Portugal, Artur Jorge, est mort à 78 ans

Artur Jorge, ancien coach du PSG et sélectionneur du Portugal, est mort à l'âge de 78 ans, est en mesure de confirmer Europe 1 ce jeudi. "C'est avec une profonde tristesse que la famille d'Artur Jorge annonce son décès, ce matin à Lisbonne, après une longue maladie. Il est décédé paisiblement, entouré de sa famille", ont annoncé ses proches dans un communiqué.

Artur Jorge, ancien joueur qui a aussi entraîné notamment la sélection portugaise, le Benfica Lisbonne et le FC Porto, était sur le banc parisien de 1991 à 1994 puis quelques mois en 1998-99. "Artur Jorge est le plus grand entraîneur que j'ai connu", a réagi l'ancien président du PSG Michel Denisot. "Érudit, cultivé, passionné, stratège, intransigeant.. avec lui le PSG a grandi très vite".

La Liga portugaise "attristée d'apprendre le décès d'Artur Jorge"

Le groupe Canal+, qui en 1991 venait de racheter le club avec l'objectif d'en faire un rival à l'Olympique de Marseille, débauche Artur Jorge de son club de Porto. Sous ses ordres, l'équipe des Le Guen, Ricardo, Ginola puis Lama, Roche et Weah remporte la Coupe de France en 1993 puis le championnat de division 1 en 1994.

>> LIRE AUSSI - Le Bayern Munich annonce se séparer de son entraîneur Thomas Tuchel à la fin de la saison

La Liga portugaise de football s'est dite "attristée d'apprendre le décès d'Artur Jorge, un ancien international portugais qui s'est illustré en tant que joueur et entraîneur du FC Porto, du Benfica et de l'Academica". Avec le Benfica, il a remporté quatre titres de champion en tant que joueur. Buteur prolifique (215 buts en 316 matches), a été sélectionné 16 fois par le Portugal. "Le FC Porto pleure la perte d'une des plus grandes figures de son histoire", a réagi sur son site le club qui avait remporté également trois titre de champion avec Jorge comme entraîneur.