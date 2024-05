Victor Wembanyama : la Wembamania de retour à Nanterre

Victor Wembanyama de retour sur ses terres. Le basketteur français qui évolue désormais en NBA participait, ce samedi, à un événement multisports à Nanterre, la ville où il a commencé sa carrière pro. Le Victory Mode organisé par Nike a rassemblé des centaines de jeunes adolescents dont de nombreux basketteurs. Tous attendaient Wembanyama avec impatience. Sur le terrain, Victor Wembanyama, 2 mètres 24, enchaîne les dribbles face à deux adolescents émerveillés. Hugo esquive, se retourne et marque face à son idole.

"J'ai marqué deux fois et j'ai mis un 'buzzer beater' ! Il est impressionnant par sa taille on est vraiment obligé de modifier notre façon de jouer face à lui. C'est quand même l'un des plus grands joueurs de France, c'est une fierté de jouer contre lui", explique l'adolescent. "Une impression de se retrouver face à un mur", lance Meriem, encore essoufflée de ses quatre petites minutes de jeu face à celui qu'elle surnomme "Wemby". "Ses mains sont incroyablement grandes ! J'ai du mal à jouer !", s'exclame-t-elle.

"On ressent de l'admiration"

Sur le terrain, Rayan qui joue dans le club de Nanterre, là où tout a commencé pour Victor Wembanyama et l'adolescent ne rêve que d'une chose : se frayer un chemin jusqu'à la NBA. "On ressent de l'admiration pour lui, c'est l'un des premiers à s'être entraîné depuis le plus jeune âge. Je le rejoindrai en NBA !", lance-t-il. Après une série de tirs, la star du basket français quitte le terrain sous les applaudissements. Il retrouvera les parquets parisiens dans deux mois pour les Jeux olympiques.