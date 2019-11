ÉDITO - "Et si on faisait connaissance avec Neymar le grand joueur de football ?"

EDITO

Absent pour cause de blessure depuis mi-octobre, Neymar sera dans le groupe pour le match contre Lille, ce vendredi, à 20h45. Pour notre éditorialiste Virginie Phulpin, ce retour marque en fait le vrai début de sa vie au PSG…

"On a connu Neymar en diva boudeuse, Neymar en blessé de longue durée. Et si on faisait connaissance avec Neymar le grand joueur de football ? Je suis persuadée qu’il va nous montrer son vrai visage à partir de maintenant. Parce qu’il n’a plus vraiment le choix. Il doit prouver à tout le monde qu’il est encore un crack du foot. Car il y a des doutes. Regardez, Neymar ne fait même pas partie des 30 joueurs nommés pour le Ballon d’Or. Forcément, on ne sait plus vraiment si c’est un joueur. En 2019, il a joué en tout et pour tout quatorze matches avec le PSG. Quatorze en onze mois. Je me suis amusée à faire le ratio salaire/temps de jeu. Ça fait quand même 27.000 euros la minute jouée. Je sais, c’est ridicule et démago ce genre de calcul. C’est juste pour illustrer le fait que, pour l’instant, l’investissement du PSG n’a pas vraiment été un bon placement.

Mais, oui, je suis persuadée que ça va changer. Les blessures, ça fait réfléchir et ça nous permet de nous recentrer sur ce qu’on aime dans la vie. C’est valable pour nous tous, et aussi pour Neymar. Et ce qu’il aime, ça reste le foot. Thiago Silva, le capitaine parisien, explique que Neymar se sent mieux dans le vestiaire du PSG. Beaucoup de joueurs hispanophones sont arrivés, ça lui permet de mieux communiquer avec ses partenaires. Et parfois, ça suffit pour se sentir mieux. Et puis il a envie de rejouer, vraiment. Il a sûrement fini par se rendre compte qu’être footballeur au Paris-Saint-Germain, même en hiver, il y a pire comme condition.

Le problème, c’est qu’avec son retour sur le terrain, il y a tout le cirque autour de Neymar qui revient aussi...

Cette semaine, on a vu une photo de lui à Madrid pour la Coupe Davis, ou ce qu’il en reste. Il posait à côté de Gérard Piqué, qui l’avait invité. Et là, la machine à fantasmes se remet aussitôt en marche. "Ah, Piqué, le défenseur du FC Barcelone, évidemment, on comprend bien qu’il veut y retourner"… Alors est-ce que Neymar fait passer un message ? Sûrement pas. En fait, il est avec un ancien coéquipier, un copain, il va lui rendre visite, ça paraît un peu normal, non ? Arrêtons un peu. Ce n’est pas très malin de faire des allers-retours en avion alors qu’on s’apprête à rejouer, mais ce n’est pas non plus un crime de lèse PSG… Je ne sais pas s’il veut rester à Paris ou s’il a toujours l’intention de repartir à Barcelone. Mais ce que je sais, c’est que, quel que soit le cas de figure, son intérêt, c’est de montrer qu’il est un grand joueur de foot. Et de montrer enfin son vrai visage après deux ans d’errances."