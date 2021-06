LA QUESTION DU JOUR - Après le premier tour, pensez-vous que les Bleus vont remporter l'Euro ?

Les Bleus, champions du monde en titre, font toujours office de grands prétendants à la victoire finale à l'Euro. L'équipe de France, qui a bouclé son premier tour à la première place de son groupe, a battu l'Allemagne (1-0) après une superbe prestation et fait deux matches nuls contre la Hongrie (1-1) et le Portugal (2-2). Lors de ces deux dernières rencontres, les hommes de Didier Deschamps ont cependant affiché quelques failles, notamment dans l'animation offensive. Les blessures ont également touché les rangs tricolores, avec le forfait pour le reste de l'Euro d'Ousmane Dembélé ainsi que les sorties de Lucas Hernandez et Lucas Digne contre le Portugal. Alors, voyez-vous les Bleus remporter l'Euro après ce premier tour ? C'est la question que nous vous posons.

LA QUESTION DU JOUR - Après les trois matches de poule, pensez-vous que l'équipe de France peut remporter l'#EURO2020 ? #Bleus#EquipeDeFrance — Europe 1 (@Europe1) June 24, 2021