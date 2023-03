«La France est riche en terme d'innovation» : l'ancien rugbyman Frédéric Michalak présente son salon

Quatre ans après sa première édition à Lyon, le salon Sport Unlimitech Toutperf, créé par Frédéric Michalak, va s'implanter quelques jours à Paris à la fin du mois de juin (29-30 et 1er juin au stade Émile Antoine). Un événement qui met en relation les acteurs du sports et les membres de la Tech. Invité dans Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures en direct sur Europe 1), l'ancien buteur des Bleus Frédéric Michalak veut réunir "les acteurs pour créer des opportunités de sport-Tech".

De nombreux acteurs du sport soutiennent ce projet de Frédéric Michalak. Lors de la dernière édition, plusieurs sportifs de haut-niveau avait apporté leur soutien à l'ancien joueur du XV de France. " "On a eu par exemple Jo-Wilfried Tsonga. Mais au-delà des personnalités sportives, on a des expériences à faire partager et on essaye d'investir", a précisé le quadruple vainqueur du Tournoi des VI Nations avec les Bleus.

Technologie, santé, e-sport...

Le salon Sport Unlimitech Toutperf met en lumière les questions environnementales et sociétales du sport. La technologie, l'intégration sociale mais aussi l'e-sport sont des thématiques abordées. "La France est riche en terme d'innovation", a expliqué Frédéric Michalak au micro de Céline Géraud. La Sportech permet le croisement de la technologie et de l’innovation dans le but d'améliorer le bien-être des sportifs, mais aussi pour permettre un meilleur épanouissement de tous les pratiquants.

Plusieurs pays comme l'Inde ont déjà donné leur accord pour une participation durant ces trois jours. Près de 2000 décideurs du monde du sport et de l’entreprise sont attendus pour ce salon très attendu par le monde du sport en Ile de France.