Karim Benzema : "Je ne vais pas dire que j'attends la sélection"

"Je ne vais pas faire le fou et dire que j'attends la sélection" : Karim Benzema, en pleine lumière avec le Real Madrid, s'est résigné à ne plus être appelé en Bleu, dimanche dans Téléfoot.

"Je leur souhaite bonne chance". "De toute façon, l'équipe de France, c'est autre chose : je ne vais pas faire le fou et dire que j'attends la sélection. Ils ont une équipe, ils sont champions du monde, il y a une nouvelle génération, de nouveaux jeunes, c'est bien. Ils font du bon 'taf' et je leur souhaite bonne chance", a exposé le joueur de 31 ans (81 sélections, 27 buts). Benzema n'a plus joué en Bleu depuis octobre 2015, mis à l'écart après la fameuse affaire de la sextape. Sans lui, les Bleus ont été finalistes de l'Euro 2016 et ont remporté le Mondial 2018.

Benzema entré dans l'histoire. Auteur du premier but du Real Madrid lors de sa victoire 2-1 à Amsterdam contre l'Ajax mercredi, Benzema a marqué son soixantième but en Ligue des champions, ce qui en fait le quatrième meilleur marqueur de l'histoire derrière Cristiano Ronaldo (Juventus Turin/121 buts), Lionel Messi (FC Barcelone/106), et le retraité Raul (ex-joueur du Real Madrid et de Schalke/71).