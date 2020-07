Joueurs, supporters, mousquetaires : ils racontent les débuts tumultueux du PSG

PODCAST

Depuis six ans, pas une finale de la Coupe de France ne s'est faite sans le PSG. Et depuis 2010, le club de football a été sept fois Champion de France, a remporté cinq coupes de la Ligue, sept trophées des Champions… Bref le PSG est à son apogée et domine sans partage la scène nationale ! Pourtant tout n'a pas été toujours paillettes et trophées ! Les débuts du PSG ont été laborieux. Pire, le club a failli s'effondrer alors qu'il venait à peine d’être créé. Dans le nouveau podcast "Associé n° 1" produit par Europe 1 Studio, Julien Froment remonte le temps et nous raconte les débuts tumultueux du Paris Saint-Germain.

Sa naissance qui tient du miracle, ses débuts compliqués, le rôle déterminant de Pierre Bellemare… Avec l'aide des archives d'Europe 1 et des témoignages de joueurs, de supporters et de passionnés qui ont assisté aux débuts du PSG, le journaliste nous fait revivre chaque semaine, à partir du 23 juillet, cette aventure folle.

Episode 1 : les mousquetaires

Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à cette série sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, YouTube, Dailymotion et toutes vos plateformes habituelles d’écoute. Et si vous appréciez, commentez et ajoutez des étoiles !