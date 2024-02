JO Paris 2024 : comment va se dérouler la nouvelle phase de vente de billets qui ouvre ce jeudi ?

Si vous n'avez pas encore réussi à obtenir votre précieux sésame pour les prochains Jeux olympiques et paralympiques 2024, sachez qu'il est encore temps ! Une nouvelle phase de vente billets va en effet s'ouvrir ce jeudi à partir de 10 heures sur la billetterie officielle. À un peu moins de six mois de l'événement, Paris 2024 entre donc dans sa dernière ligne droite et le comité a annoncé que plusieurs "relâches de billets vont jalonner les prochaines semaines jusqu’aux Jeux, offrant autant d’opportunités de se procurer des billets".

Près de la moitié des billets à moins de 100 euros

Plusieurs éléments sont à prendre en compte au sujet de cette vente du 8 février. Tout d'abord, ces billets concerneront des épreuves se déroulant en grande majorité (95%) en Île-de-France et 45% des tickets seront vendus pour moins de 100 euros. À noter que tous les sports seront disponibles.

Cette vente se déroulera selon la règle du premier arrivé, premier servi, sans tirage au sort donc, même si l'achat est limité à 30 billets par profil, en prenant évidemment en compte les commandes déjà effectuées précédemment. Des places pour les quatre cérémonies des Jeux vont également être disponibles, et notamment pour celle de clôture des Jeux paralympiques, qui se déroulera au stade de France à Saint-Denis, le 8 septembre.

Les sports collectifs cherchent preneurs

Dans un communiqué, Paris 2024 a tenu à rappeler la disponibilité de nombreux billets pour les épreuves de sports collectifs qui se dérouleront dans d'autres villes de France tout au long des Jeux. Que ce soit pour le football, dont les matches seront disputés à Nantes, Marseille, Lyon, Saint-Étienne, Bordeaux et Nice, ou encore le basketball et le handball qui prendront place à Lille, des places sont toujours accessibles, avec des prix qui démarrent à 15 euros.

À noter que sur les 10 millions de tickets disponibles, 8 millions ont déjà trouvé preneurs.