JO de Tokyo : le résumé de la journée des Français du mercredi 28 juillet

Et de trois ! Après les sacres de l'épéiste Romain Cannone et de la judoka Clarisse Agbégnénou, la France a remporté mercredi une troisième médaille d'or aux Jeux olympiques de Tokyo grâce aux rameurs Matthieu Androdias et Hugo Boucheron, sacrés en aviron. Il s'agit de la seule breloque du jour pour la délégation française, avec notamment la déception pour l'équipe de France féminine de basket 3x3, qui termine au pied du podium. Europe 1 fait le point sur les performances tricolores du jour.

Une belle médaille d'or en aviron

Androdias et Boucheron, déjà champions du monde 2018 et d'Europe (2018 et 2021), avaient parfaitement ouvert la journée pour les Bleus en étant sacrés champions olympiques d'aviron dans la catégorie deux de couple. Le duo, rodé depuis 2015, a devancé les Pays-Bas et la Chine, championne du monde. Les derniers champions olympiques français en aviron étaient Jérémie Azou et Pierre Houin, titrés à Rio en 2016 dans la catégorie deux de couple poids légers.

CHAMPIONS OLYMPIQUES !! La paire française Hugo Boucheron et Matthieu Androdias est médaillée d'or, en battant le record olympique !



Quel pied ! Troisième médaille d'or pour la délégation française.





Basket 3x3 : les Bleues au pied du podium

Dans les sports collectifs, c'est la déception pour les Françaises du basket 3x3, qui avaient deux matches pour assurer une médaille. Elles ont d'abord échoué face aux Américaines en demi-finales (18-16) avant de céder pour le bronze face à la Chine (16-14). Les Françaises faisaient pourtant partie des prétendantes à la victoire finale, eu égard à leur statut de N.1 mondiales selon le classement de la Fédération internationale de basket (Fiba).

Basketteurs et handballeurs en quarts

Les basketteurs (à cinq contre cinq) et les handballeurs, eux, ont assuré leur place en quarts de finales à 15 minutes d'écart : les basketteurs, grâce à une deuxième victoire en autant de matches, puisqu'après l'exploit contre les Américains en ouverture, les coéquipiers de Ruby Gobert ont facilement disposé des Tchèques (97-77). Et les handballeurs en conservant leur invincibilité après 3 matches, via un succès mercredi contre l'Allemagne (30-29).

Victoire de l'équipe de France de Basket face à la République tchèque



La France s'assure une qualification en quarts de finale et la première place de groupe #JeuxOlympiques#Tokyo2020





Les footballeurs prennent la porte

Nouvelle désillusion, en revanche, du côté des footballeurs. Corrigés par le Japon (4-0) dans leur dernier match de poule, les Bleus ont finalement subi deux défaites (Mexique et Japon) pour une victoire contre l'Afrique du Sud, et quittent piteusement la compétition.

Les volleyeurs pourraient bien suivre le même chemin dès le 1er tour battus pour la deuxième fois du tournoi, par l'Argentine (3-2), après un revers face aux États-Unis (3-0). Alors qu'ils ne comptent qu'une victoire, face à la Tunisie, il leur faudra un exploit face aux Russes ou aux Brésiliens.

Fin de l'état de grâce en judo

Après un "grand chelem", avec quatre médailles en quatre jours de compétition, le bilan des judokas français est moins bon ce mercredi. Margaux Pinot (-70 kg), dès son premier combat, puis Alex Clerget (-90 kg), au second, ont échoué sur les tatamis du Nippon Budokan.

Cyclisme : Cavagna impuissant dans le contre-la-montre

En cyclisme, la France n'a pas pesé dans les épreuves de contre-la-montre. Chez les femmes, Juliette Labous s'est classée neuvième d'une épreuve remportée par la grande favorite néerlandaise, Annemiek Van Vleuten, tandis que Rémi Cavagna a terminé bien loin (plus de 3 minutes) du vainqueur du jour, le Slovène Primoz Roglic.

Natation : Maxime Grousset disputera la finale du 100 m

En natation, aucun Français ne disputait les finales du jour. Mais il y eut quand même une bonne nouvelle avec la qualification matinale de Maxime Grousset pour la finale de la course-reine, le 100 m libre. Il est passé avec le huitième temps des demi-finalistes et partira sans pression jeudi matin face aux favoris, dont l'Américain Caeleb Dressel et le Russe Kliment Kolesnikov.

Eliminé en séries, Léon Marchand n'ira lui pas en demi-finale du 400m 4 nages. De leur côté, Charlotte Bonnet et Marie Wattel se sont qualifiées de justesse pour les demi-finales du 100 m nage libre. Les nageuses du relais 4x200 m nage libre (Charlotte Bonnet, Assia Touati, Lucile Tessariol et Margaux Fabre), médaillées de bronze sur cette distance aux JO-2012 de Londres, se sont également qualifiées pour la finale avec le septième chrono des séries.

Tennis : bonne journée pour Chardy et Humbert

Les Français Ugo Humbert et Jérémy Chardy se sont qualifiés pour les quarts de finale du tournoi olympique de tennis. Humbert, 28e mondial, a réalisé une grosse performance face au Grec Stefanos Tsitsipas, tête de série N.3 à Tokyo, battu en trois sets (2-6, 7-6 (4), 6-2). Plus tard dans la journée, il a été rejoint par son compatriote Jérémy Chardy, qui a éliminé le Britannique Liam Broady (143e), 7-6 (7/3), 4-6, 6-1.