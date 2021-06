JO de Tokyo : le champion olympique d'escrime Daniel Jérent non retenu pour dopage

Mauvaise nouvelle pour l'escrime français. L'épéiste Daniel Jérent, médaillé d'or par équipes aux Jeux olympiques de Rio en 2016, a été contrôlé positif en novembre dernier à un produit interdit. La Fédération française d'escrime (FFE) a pris la décision vendredi de retirer le champion olympique de la liste des sélectionnés pour les JO de Tokyo (23 juillet-8 août).

Des manquements à des obligations de géolocalisation

Jérent, qui avait déjà purgé douze mois de suspension en 2018-2019 en raison de trois "no-shows" (manquements aux obligations de géolocalisation), avait été sélectionné pour disputer l'épreuve individuelle et par équipes aux Jeux de Tokyo. Il est remplacé par Romain Cannone, qui disputera les deux épreuves au Japon, alors que Ronan Gustin a été rappelé pour être remplaçant par équipes.

La Fédération française ne précise pas le produit concerné, mais selon L'Equipe, il s'agit de la dorzolamide, un diurétique. Les deux échantillons A et B sont positifs et l'épéiste attend son passage devant la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), pas avant plusieurs semaines. "Malgré la confiance que nous avons en Daniel, la FFE prend la décision de retirer son nom de la sélection pour les Jeux olympiques de Tokyo afin qu'il puisse au mieux assurer sa défense, et que l'équipe de France poursuive sa préparation de la manière la plus sereine", a-t-elle expliqué dans un communiqué.

Un épéiste majeur de l'équipe de France

Pilier de l'équipe de France d'épée depuis 2013, Daniel Jérent était présent lors du sacre olympique en 2016 à Rio, avec Gauthier Grumier, Jean-Michel Lucenay et Yannick Borel. Entre juin 2018 et juin 2019, il avait été suspendu 12 mois en raison de trois manquements à ses obligations de géolocalisation ("no show"), mais avait pu revenir à temps pour participer aux Championnats du monde 2019 à Budapest, où il a décroché le titre par équipes avec Borel, Gustin et Alexandre Bardenet.

Cette mise à l'écart, le temps de passer devant la commission de l'AFLD, est un gros coup d'arrêt dans sa carrière, lui qui compte au total trois titres mondiaux par équipes (2014, 2017, 2019) en plus de l'or olympique. Il revenait d'une grave blessure au printemps 2020 dans un accident de la route (double fracture du fémur) et avait pris part le 19 mars à la seule épreuve internationale d'épée disputée depuis le début de la pandémie, à Kazan où il s'était arrêté en 16e de finale.