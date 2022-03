JO de Pékin : les médaillés français reçus en grande pompe à l'Élysée

Emmanuel Macron a reçu mardi à l’Élysée les athlètes français olympiques et paralympiques des Jeux d'hiver de Pékin, un mois après leur clôture. Comme le veut la tradition depuis 1988, les médaillés d'or sont décorés de la Légion d’honneur. Les médaillés d'argent et de bronze reçoivent quant à eux l'insigne d'Ordre national du mérite. Et tous les athlètes étaient très émus. Europe 1 revient sur cette journée de décorations.

"C'est quand même fort comme moment"

Les athlètes traversent un à un la cour en graviers. Certains ont enfilé un costume, d’autres ont gardé leur survêtement bleu blanc rouge. Chloé Trespeuch balaye les lieux du regard, à la fois fière et intimidée. Elle a remporté l’argent en snowboard cross : "C’est ma troisième fois, mais on ne s’habitue jamais", confie-t-elle. "Ça concrétise un peu la médaille, c’est quand même fort comme moment."

Un moment fort également et symbolique pour le biathlète Quentin Fillon Maillet. Il a reçu ce mardi la Légion d’honneur, après cinq médailles décrochées lors des Jeux. "Moi, je fais mon sport avant tout pour faire rayonner les couleurs de la France. On n'est pas forcément des héros, mais voilà, on a cette distinction là et j’en suis très fier", raconte-t-il à Europe 1.

Les étoiles dans les yeux pour Arthur Bauchet

Sous les lustres et les dorures de la salle des fêtes, le président égrène les noms des 23 médaillés, avant d’accrocher un ruban sur leur poitrine. Le skieur paralympique Arthur Bauchet est le premier à être décoré. "Je me suis laissé porté, c’est vrai que c’est des moments magiques", raconte-t-il. "En plus on est ensemble, les olympiques et les paralympiques, pour montrer qu’on est une seule et même équipe de France." Comme beaucoup, il n’a qu’une chose en tête : revenir dans les jardins de l’Élysée, après les prochains Jeux d’hiver, à Milan en 2026.