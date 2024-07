JO de Paris 2024 : le Kazakhstan remporte la première médaille des Jeux, de bronze, à la carabine

Arrivés 3e du tour de qualification, Alexandra Le et Islam Stapayev ont créé une petite surprise en battant Anna Janssen, la numéro un mondiale de la spécialité, et Maximilian Ulbrich (N.19), alors qu'ils ne sont classés respectivement que 33e et 95e mondiaux. Dans la finale pour la médaille d'or, qui va prochainement débuter, le duo chinois Huan Yuting et Sheng Lihao, en tête des qualifications avec un total de 632,2 points, sera favori face aux Sud-Coréens Keum Jihyeon et Park Hajun.

Les paires françaises engagées dans l'épreuve, Manon Herbullot/Romain Aufrère et Océane Muller/Lucas Kryzs ont été éliminés en qualification avec les 9e et 14e totaux.