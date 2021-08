JO : "C’est une immense émotion", le drapeau olympique hissé sur la mairie de Paris

REPORTAGE

Les Jeux olympiques de Tokyo se sont achevés lundi. La clôture a été marquée par un record d'audience : plus de 50 millions de Français, soit 87% des téléspectateurs, ont regardé au moins une minute les JO cette année. Des résultats plutôt de bon augure pour les prochains Jeux, à Paris en 2024. Le drapeau olympique est d'ailleurs déjà arrivé dans la capitale, lundi, en début d'après-midi.

Le drapeau, de près de deux mètres le long, est enfin arrivé. Anne Hidalgo l'a brandi à la sortie de l'avion sur le tarmac de l'aéroport de Roissy. Toute la délégation olympique s'est ensuite rendue à l'hôtel de ville où le drapeau a été hissé fièrement par la maire de Paris.

"On est très heureux. C'est une immense émotion", glisse Anne Hidalgo, entre les applaudissements. "Cent ans après le drapeau flotte, il est de nouveau hissé devant l'hôtel de ville et sur Paris. Je veux vous dire, l'émotion est immense et nous allons être au rendez-vous de notre histoire", poursuit-elle.

"Ça fait plaisir de voir l'engouement"

La maire de Paris était entourée de sportifs tout juste arrivés de Tokyo. Parmi eux, l'équipe masculine de basket qui revient de ces Jeux olympiques avec une médaille d’argent. "Ça fait plaisir de voir l'engouement et de retrouver Paris, de retrouver la France après un long périple. On est content de revenir et encore plus content de revenir avec quelque chose autour du cou", confie le pivot Rudy Gobert.

La délégation française s’est ensuite dirigée vers le Trocadéro. Le public attendait impatiemment de voir enfin les athlètes de plus près, après des jours à les applaudir devant leur télévision.