JO 2024 : le calendrier de la billetterie enfin dévoilé

Les organisateurs des Jeux olympiques 2024 ont précisé le calendrier de la billetterie. Les inscriptions commenceront dès jeudi, avec d’abord la mise en vente de "packs sur mesure". C’est un calendrier en deux temps qui est proposé pour cette vente de packs. La première phase va durer deux mois. Du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023, il faut s’inscrire sur le site. Cela prend quelques minutes, selon les organisateurs.

Un créneau de 48 heures pour acheter ses billets

La deuxième phase aura lieu 15 févier au 15 mars. Cette période d’achat sera réservée seulement à celles et ceux qui auront été tirés au sort. Un mail sera envoyé aux heureux élus et un créneau non modifiable de 48 heures leur sera attribué pour procéder à leurs achats. L’idée, c’est d’éviter un trop grand nombre de connexion simultanée et des embouteillages sur internet. "On s’inscrit, c’est très simple, ça ne prend pas de temps, trois minutes, sur une durée de deux mois, ça devrait aller" explique Michaël Aloïsio, directeur de cabinet de Paris 2024. "Deuxièmement, on achète en temps réel ce qui est disponible. Et troisièmement, ça nous permet nous techniquement de lisser et de gérer les flux", résume-t-il au micro d'Europe 1.

Ces packs seront à composer en respectant certaines règles. Il faudra acheter au minimum trois billets (dans trois sessions sportives différentes) et au maximum de 30 billets (soit 10 packs) par compte tiré au sort.

Les ventes à l’unité auront lieu dans un second temps

Après les packs, une vente à l’unité aura lieu au printemps, également sur tirage au sort. Cette billetterie à l’unité concernera les sessions les plus demandées comme les finales du 100 mètres en athlétisme. Au total, près de 10 millions de places seront proposées pour les JO et plus de 3 millions pour les Jeux Paralympiques (dont la commercialisation aura lieu, elle, à l’automne 2023). Mais inévitablement, ces phases de vente feront de nombreux déçus. Reste à savoir combien d’acheteurs potentiels feront la grimace.