Jeux olympiques : la liste définitive de l'équipe de France de football

C'est la fin d'un casse-tête pour le sélectionneur Sylvain Ripoll. Après le refus de la part de certains clubs de laisser leurs joueurs disputer les Jeux olympiques de Tokyo (21 juillet-7 août), la Fédération française de football a publié vendredi la liste définitive de 21 noms, et non 22 comme le règlement l'autorisait. Le défenseur du Paris Saint-Germain Timothée Pembélé et le latéral lyonnais Melvin Bard ont ainsi eu la permission de leurs dirigeants pour participer aux JO. A noter que les clubs avaient le droit de refuser de laisser partir leurs joueurs puisque le tournoi olympique ne figure pas au calendrier officiel de la Fifa.

La liste des 21 joueurs retenus : 3 gardiens: Paul Bernardoni (Angers), Stefan Bajic (Saint-Etienne), Dimitry Bertaud (Montpellier)* 7 défenseurs: Melvin Bard (Lyon), Anthony Caci (Strasbourg), Ismaël Doukouré (Valenciennes/L2), Pierre Kalulu (AC Milan/ITA), Clément Michelin (Lens), Timothée Pembélé (Paris SG), Modibo Sagnan (Real Sociedad/ ESP). 5 milieux: Alexis Beka Beka (Caen/L2), Jérémy Gélin (Rennes), Enzo Le Fée (Lorient), Téji Savanier (Montpellier), Lucas Tousart (Hertha Berlin/GER). 6 attaquants : André-Pierre Gignac (Monterrey/MEX), Randal Kolo Muani (Nantes), Isaac Lihadji (Lille)*, Nathanaël Mbuku (Reims), Arnaud Nordin (Saint-Etienne), Florian Thauvin (Monterrey/MEX). (*) Bertaud et Lihadji ne partiront au Japon qu'"en cas de besoin", selon le communiqué de la FFF.

Camavinga, Ikoné ou Badiashile non retenus

La liste de Sylvain Ripoll offre des changements par rapport à la première, publiée la semaine dernière. Le sélectionneur a dû remplacer plusieurs joueurs, comme le Rennais Eduardo Camavinga, le Lillois Jonathan Ikoné, le Monégasque Benoît Badiashile ou le Niçois Amine Gouiri. Certains clubs, comme l'OL ou le PSG, ont finalement accepté de libérer un joueur, ce qui a aidé Ripoll à boucler sa sélection, néanmoins très éloignée de ce qui était initialement prévu. Au bout du compte, la liste ne compte d'ailleurs que 21 noms, sachant que deux joueurs, l'attaquant lillois Isaac Lihadji et le gardien montpelliérain Dimitry Bertaud, restent pour l'instant en club et ne partiront au Japon "qu'en cas de besoin", selon le communiqué de la FFF.

En défense, outre Bard et Pembélé, on retrouve le très jeune Ismaël Doukouré (17 ans), qui joue en L2 à Valenciennes, ou l'ancien Lensois Modibo Sagnan, qui évolue à la Real Sociedad, en Espagne. Le joueur d'Arsenal William Saliba a quant à lui disparu de la liste alors qu'il faisait partie de ceux sur lesquels Ripoll pensait pouvoir compter.

Au milieu de terrain, le Lorientais Enzo Le Fée et le joueur de Caen (L2) Alexis Beka Beka ont été appelés. Rennes a, comme le PSG et l'OL, finalement accepté de laisser partir un joueur, en l'occurrence Jérémy Gélin. Comme prévu, les trois joueurs à avoir été choisis hors de la limite d'âge sont les anciens internationaux Florian Thauvin et André-Pierre Gignac, qui jouent tous deux au Mexique, chez les Tigres de Monterrey, et le Montpelliérain Téji Savanier.