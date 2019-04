Jean-Pierre Bernès sur les rumeurs de Laurent Blanc à l'OL : "Aulas et Blanc feraient un bon duo"

FACE AUX AUDITEURS

Jean-Pierre Bernès, qui était l'invité de "Face aux auditeurs", sur Europe 1, n'est plus l'agent de Laurent Blanc depuis près d'un an. Mais cela ne l'empêche pas d'avoir un avis sur l'avenir de l'ancien sélectionneur des Bleus. Et alors que Bruno Genesio va quitter l'OL, le nom de Laurent Blanc est souvent évoqué pour lui succéder…

"Lyon est un club qui irait bien" à Laurent Blanc

Sans club depuis trois ans, Laurent Blanc espérait retrouver le banc d'une grande équipe après son départ du Paris Saint-Germain, en 2016. Mais aucune opportunité ne s'est présentée, et le champion du monde 1998 va peut-être devoir viser un club moins huppé. "Laurent Blanc est un entraîneur qui a beaucoup gagné dans sa carrière de joueur et qui, en tant qu'entraîneur, veut aussi gagner, et pour gagner, le choix des clubs est limité", explique Jean-Pierre Bernès. Toutefois, Laurent Blanc "veut entraîner", déclare son ancien agent. "Quand, pendant deux ou trois ans, une porte (d'un grand club, ndlr) ne s'ouvre pas, vous essayez de prendre des clubs qui sont peut-être en dessous au point de vue notoriété, mais dans lesquels vous pouvez exercer votre métier."

Laurent Blanc pourrait-il retrouver du service du côté du Rhône, cet été ? La rumeur suit son cours, alors que Jean-Michel Aulas devra trancher sur le successeur de Bruno Genesio dans les prochaines semaines. Et, pour Jean-Pierre Bernès, pour s'engager à l'OL, il faut d'abord bien s'entendre avec le président Aulas. "C'est un club qui irait bien" à Laurent Blanc, a estimé Jean-Pierre Bernès sur Europe 1. "je pense qu'il s'entendrait bien avec Jean-Michel Aulas, parce qu'à Lyon, il faut bien s'entendre avec le président Aulas, mais c'est partout pareil, c'est un duo capital." "Ils feraient un bon duo", conclut l'agent. Affaire à suivre...

