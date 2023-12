Ja Morant signe une performance XXL pour son retour sur les parquets NBA

Une victoire pour son retour. Après 25 matches de suspension pour s'être affiché avec une arme à feu sur les réseaux sociaux, Ja Morant a fait de nouveau fait parler ses talents sur les parquets NBA. Ce mardi 19 décembre, les Memphis Grizzlies se sont imposés contre les Pelicans de la Nouvelle-Orléans (113-115).

34 points et le panier de la victoire

Le meneur All-Star, qui n'avait pas foulé les parquets depuis avril dernier et l'élimination de sa franchise en play-offs par les Lakers de LeBron James, a tenu son rang avec 34 points, huit passes et six rebonds. Cerise sur le gâteau d'un retour attendu et réussi, le numéro 12 a même offert la victoire à son équipe en plantant un panier sur le buzzer pour définitivement crucifier les hommes de la Nouvelle-Orléans.

JA MORANT WINS IT AT THE BUZZER pic.twitter.com/Tu2MAComDY — NBA on TNT (@NBAonTNT) December 20, 2023

Depuis sa suspension, Memphis vit un début de saison difficile avec 7 victoires pour 19 défaites et une 13ᵉ place à l'ouest. Mais après la démonstration de force de Ja Morant, l'espoir est de nouveau permis chez les Grizzlies de renverser la vapeur.