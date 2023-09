Italie : l'agent d'Osimhen menace Naples de poursuites pour s'être moqué du joueur sur TikTok

L'agent de Victor Osimhen a menacé de poursuivre en justice Naples après la publication sur le compte TikTok du club italien d'une vidéo se moquant de l'attaquant nigérian qui a manqué un pénalty dimanche contre Bologne. "Ce qui s'est passé sur le compte officiel de Naples sur la plateforme TikTok n'est pas acceptable", a expliqué lundi soir Roberto Calenda sur X (ex-Twitter).

"Nous nous réservons le droit d'engager des poursuites judiciaires"

"Une vidéo se moquant de Victor a d’abord été postée, puis elle a été supprimée. C'est un fait grave qui cause des dommages très importants au joueur et s'ajoute au traitement qu'il subit ces derniers temps entre les critiques dans les médias et les fake news", a poursuivi l'agent. "Nous nous réservons le droit d'engager des poursuites judiciaires et toute initiative utile pour protéger Victor", a-t-il conclu.

Cette publication sur TikTok montrait la tentative de pénalty ratée par Osimhen contre Bologne (0-0) dimanche, dans le cadre de la 5ᵉ journée du Championnat d'Italie, commentée par une voix haut-perchée disant "Donne-moi pénalty s'il te plaît". Meilleur buteur de Serie A la saison passée, Osimhen, 24 ans, connaît comme son club, champion d'Italie en titre désormais entraîné par le Français Rudi Garcia, un début de saison mitigé. Il a marqué trois buts, mais il a fait part à son entraîneur de sa frustration lorsqu'il a été remplacé en fin de match contre Bologne.

Osimhen, qui a rejoint Naples en provenance de Lille en 2020, était convoité cet été par des grands noms du football européen, dont Chelsea et Manchester United, mais le président et propriétaire de Naples Aurelio De Laurentiis a mis son veto et rencontré son agent à plusieurs reprises pour lui faire prolonger son contrat. Naples, 7ᵉ à sept longueurs du leader, l'Inter, reçoit l'Udinese, mercredi dans le cadre de la 6ᵉ journée.