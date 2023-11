Italie : décès d’Alessandra Bianchi, voix du football italien en France

L’ancienne chroniqueuse de L’Équipe du dimanche sur Canal+, Alessandra Bianchi, est décédée, ce mardi 14 novembre. Durant de longues années, elle était la spécialiste du football italien, et plus particulièrement de la Roma, pour les médias avec qui elle collaborait. Après avoir quitté le monde des médias français, la journaliste italienne est partie travailler dans son pays natal et elle a longuement collaboré avec le quotidien sportif Corriere dello Sport. Ensuite, elle a travaillé pour le pôle communication de la 3e division du championnat de football italien.

"Une journaliste de grande valeur"

À l’annonce de sa disparition, les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux, venant notamment de ses anciens collègues. Celle qui était reconnaissable pour son fort accent italien et sa voix cassée était très appréciée par son entourage.

Toute l’équipe de CANAL+ est bouleversée d’apprendre le décès de son ancienne collègue, et amie, Alessandra Bianchi.



Alessandra a été, pour nos abonnés, la voix du football italien dans L'Equipe du Dimanche. Sa passion pour le football, ses analyses, sa voix et son sourire…

"Alessandra était une collègue et une journaliste de grande valeur. Une personne extraordinaire. Vous avez toujours été une collègue disponible pour aider et vous avez toujours mis vos compétences à notre disposition. En chacun de nous, il y a de nombreux souvenirs qui ne s'effaceront jamais. Ceux liés au travail et ceux de vos nombreuses passions : le journalisme, Rome, les livres, Paris, Modigliani. Votre mémoire et nos rires resteront vivants pour toujours. Au revoir Alessandra, tu vas nous manquer", peut-on lire dans un communiqué de la Lega Pro.