Hippisme : le résultat du quinté+ du samedi 20 avril

Le n°5, Freyja Du Pont, s'est imposé samedi sur la piste de l'hippodrome d'Enghien-les-Bains, lors du Prix Casino Barrière, qui était le quinté+ du jour.

Arrivée définitive : 5-7-11-13-9

Jean-Michel Bazire remporte le Prix de l'Atlantique. Un peu plus tard dans l'après-midi, toujours sur l'hippodrome d'Enghien, le trotteur Looking Superb (n°6), drivé par son entraîneur Jean-Michel Bazire, a remporté le Prix de l'Atlantique, la plus grande course de l'année courue sur le parcours de vitesse de 2.150 m. Il a devancé le 1, le 9, le 2 et le 3.