Hijab dans le foot : le gouvernement «mobilisé» pour le respect de la laïcité dans le sport

Elisabeth Borne s'exprimait après que le rapporteur public eut défendu devant le Conseil d'État la possibilité, pour des footballeuses, de porter le hijab sur le terrain. "Je suis totalement mobilisée avec la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra pour le respect strict de nos principes républicains dans le sport, en particulier la laïcité et la neutralité du service public", a déclaré la Première ministre devant l'Assemblée nationale, lors de la séance des questions au gouvernement.

Un gouvernement mobilisé contre "les formes de prosélytisme et de radicalisation"

Droite et extrême droite ont vivement critiqué cette hypothèse d'une autorisation du port du hijab sur les terrains de football, et appelé à légiférer si nécessaire. "Nous allons renforcer les contrôles à la rentrée" et "nous n'hésiterons pas à fermer des clubs qui promeuvent une idéologie radicale ou séparatiste", a affirmé Elisabeth Borne.

En outre, la ministre des Sports "signera dans les prochaines semaines des partenariats avec les fédérations pour renforcer la formation des référents (sur la) lutte contre le séparatisme et les atteintes à la laïcité", a-t-elle ajouté. La cheffe du gouvernement a assuré que le gouvernement était "mobilisé pour lutter contre toutes les formes de prosélytisme et de radicalisation".

"Et avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la ministre des Sports, nous sommes en première ligne pour combattre toutes les formes de séparatismes dans les clubs", a encore dit Elisabeth Borne, en précisant que 3.500 clubs avaient été contrôlés en 2022, "dont une trentaine ont donné lieu à des mesures pour mettre fin à des dérives séparatistes".