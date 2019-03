Handball : Montpellier, tenant du titre, éliminé dès le premier tour de la Ligue des champions

Grosse désillusion pour Montpellier. Les Héraultais, tenants du titre, ont été éliminés de la Ligue des champions de handball dès le premier tour après sa défaite 33 à 27 à Skopje, lors de la 14e et dernière journée de la phase de groupes, samedi. C'est la première fois que le champion d'Europe en titre ne passe pas la phase de groupe de la compétition reine du handball européen. Les joueurs de l'entraîneur Patrice Canayer étaient obligés de s'imposer pour se qualifier pour les huitièmes de finale, après un début de campagne européenne catastrophique avec cinq défaites et un match nul pour commencer.

Deux clubs français en phase finale. Ma rencontre a tourné à un résumé accéléré en 60 minutes de la saison européenne des Héraultais : un début raté, un retour pour retrouver de l'espoir et puis finalement une défaite pour l'élimination. Montpellier était placé dans une poule très compliquée, avec les quatre derniers vainqueurs de la Ligue des champions : Barcelone (2015), Kielce (2016), Vardar Skopje (2017) et Montpellier (2018). Un an après le Final Four triomphal et le triplé historique (Montpellier devant Nantes et le Paris SG), il n'y aura donc que deux représentants français dans la phase finale: Nantes en 8es, et le PSG, premier de son groupe et déjà qualifié pour les quarts.