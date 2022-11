Handball : les Norvégiennes éliminent les Bleues en demi-finale de l'Euro-2022 (28-20)

Les handballeuses norvégiennes, championnes d'Europe et du monde, ont éliminé les championnes olympiques françaises en demi-finale de l'Euro-2022 (28-20) vendredi à Ljubljana. Après les finales de l'Euro-2020 et du Mondial-2021, la Norvège a une nouvelle fois éteint un rêve de titre des Bleues et affrontera le Danemark pour conserver sa couronne continentale dimanche dans l'Arena Stozice de Ljubljana.

Les deux nations se sont déjà croisées lors du tour principal. Les Danoises l'ont largement remporté (31-20). L'équipe de France, jusque-là invaincue dans le tournoi, disputera elle la médaille de bronze au Monténégro, qu'elle a dominée dans le tour principal (27-19).

