Handball : les Bleus se hissent en demi-finale du championnat du monde

L'aventure égyptienne se poursuit pour l'équipe de France : les Bleus se sont qualifiés pour les demi-finales du championnat du monde de handball en battant la Hongrie, mercredi (35-32), après la prolongation. Les coéquipiers de Nedim Remili et Michaël Guigou affronteront la Suède, vendredi soir, dans cette demi-finale entre deux outsiders.

Prolongation maîtrisée

Décrocher ce précieux billet pour le dernier carré de la compétition n'a pas été chose facile pour les Bleus, hésitants en début de match et plus offensifs au retour des vestiaires. Et quand ils ont semblé en mesure de faire la différence, à la fin du temps réglementaire, un manque de concentration leur a fait perdre leur avance, avec une dernière balle de match mal négociée par Nedim Remili.

Mais lors de la prolongation, les Français se sont remobilisés, au point de passer deux dernières minutes à l'abri de tour retour de la Hongrie, émoussée. Suffisant pour croire à une bonne étoile, à deux matches du titre ? Les Bleus se sont en tout cas trouvés un nouveau surnom, "Les Bâtisseurs", allusion à leur Mondial en Égypte et allégorie de leur mission, immense, pour le handball français.