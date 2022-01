Handball : les Bleus affrontent les Suédois pour une place en finale

Les Bleus affrontent la Suède ce vendredi à 20h30 pour décrocher leur billet pour la finale du Championnat d'Europe de handball. Et les supporters français espèrent ne pas trembler face aux Suédois, autant qu'ils ont stressé lors de la qualification acquise in extremis contre les Danois (30-29), même si le gardien Vincent Gérard en plaisante. "Si on doit passer par là à chaque fois pour gagner, moi, ça me va direct. Ça a fait un match avec beaucoup d'intensité, un match avec beaucoup de suspense. Outre la blague, ce qui a fait aussi la différence, c'est la gestion de nos émotions. On n'a pas plongé alors qu'on aurait pu", a-t-il déclaré après la rencontre.

Une revanche à prendre sur la Suède

Pour encadrer cette équipe française, remaniée depuis le titre olympique à Tokyo, l'équipe pourra compter sur la star Nikola Karabatic qui compte presque 20 ans de présence chez les Bleus. "C'est une compétition très longue. En plus, avec la bulle, on a l'impression de pas sortir de l'hôtel et parfois d'être un zombie qui ne voit pas le jour. Mais j'espère que j'aurai encore de l'énergie. Ça va se jouer, bien sûr, au mental". Mais attention car les Suédois, eux aussi qualifiés de justesse pour le dernier carré de l'euro, avaient battu il y a un an les Bleus en demi-finale des Championnats du monde.

Le sélectionneur Guillaume Gille, qui a raté les trois derniers matchs de son équipe, confiné dans sa chambre d'hôtel à Budapest, espère être testé, enfin, négatif pour retrouver le banc de touche.