Hall of Fame : Éric Champ, ancien troisième ligne de rugby, «ravi d'entrer dans le cœur» du RC Toulon

Le Racing Club de Toulon va devenir le premier club de sport français à posséder son "Panthéon". Le club de rugby va créer un "Hall of Fame", ce mardi, dans lequel figurera les joueurs qui ont marqué l'histoire du RCT. Pour cette première intronisation, huit premiers joueurs vont être célébrés. Et parmi eux, figurera Marcel Baillette, premier capitaine à avoir soulevé le Bouclier de Brennus avec le RCT, mais aussi Jérôme Gallion, ou, plus récent, Jonny Wilkinson. Éric Champ, aussi surnommé le "Barbare de la Rade", sera de la partie. Invité dans Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures), l'ancien troisième ligne s'est dit "ravi d'entrer dans le cœur de ce club".

À travers ce "Hall of Fame", Toulon souhaite avant tout honorer les grands hommes qui ont fait l'histoire du club. Un moyen également d'inscrire dans le marbre le nom des joueurs qui ont compté dans le cœur de ses supporters. Car le RCT est avant tout une famille comme l'a expliqué Éric Champ au micro de Lionel Rosso : "Je retiens une harmonie complète entre cette ville, ce stade Mayol, ce public et ses joueurs. Un public, qui, au travers des générations, a toujours aimé et reconnu ses guerriers." Durant cette soirée, une mise aux enchères pour une action caritative sera également organisée par la Fondation Rugby Cœur Toulonnais.

Vote des supporters

Pour choisir ces huit anciens joueurs, ce sont les supporters qui d'abord ont voté. Tous les votes ont ensuite été confirmés par un Comité de sélection qui réunit des anciens joueurs de Toulon, mais aussi des personnalités de la presse, des membres de la FFR, de partenaires ou de l'association du RCT, ainsi que le maire de Toulon. Éric Champ, qui n'a connu qu'un seul club et qui a été un joueur émérite de 1979 à 1996, a ainsi montré sa pleine reconnaissance envers le public de Mayol dans Europe 1 Sport.

L'homme de 60 ans, désormais dirigeant d'entreprise, reste toujours proche du monde du rugby et continue de transmettre sa passion aux plus jeunes : "À chaque fois que je croise une maman avec des petites filles ou des garçons, je leur dis mettez vous enfants au rugby parce que c'est un sport extraordinaire. C'est l'école de la vie où se fait beaucoup d'amis. Ce sport est ouvert à tout le monde."