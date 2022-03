Guerre en Ukraine : comme le monde du sport peut se mobiliser pour appeler à la paix

Deux semaines après la fin des Jeux olympiques, les Jeux paralympiques de Pékin se sont ouverts vendredi. Une édition marquée par l'opération militaire russe en Ukraine, en cours depuis jeudi dernier. En raison de ces événements, les parathlètes russes et biélorusses ont finalement été exclu des Jeux paralympiques. Impacté par cette guerre en Ukraine, le monde du sport se mobilise à travers une tribune du collectif Peace and Sport, publiée ce vendredi, pour réclamer la paix entre la Russie et l'Ukraine. "C'est très important d'appeler à l'union, au dialogue et à la paix, et surtout de démontrer l'engagement du sport, la solidarité des sportifs dans tous les pays", assure Marlène Harnois, médaillée olympique de taekwondo, qui a cosigné cette tribune avec 89 autres athlètes.

Des cartons blancs pour appeler à la paix

Évoquant une situation "regrettable" pour les sportifs ukrainiens et russes, Marlène Harnois explique dans Europe Midi que cette mobilisation pour la paix peut se traduire par un geste symbolique : "Dans un premier temps, on a un carton blanc qu'on lève en symbole de paix, en opposition aux cartons rouges et jaunes qu'on peut voir dans le milieu sportif." Dès ce week-end, des cartons blancs pourraient donc être agités dans les tribunes.

Cette mobilisation existe déjà. "L'année dernière, elle avait touché plus de 500 millions de personnes à travers le monde", rappelle Marlène Harnois, également chevalier de l'ordre national du Mérite. "On veut démontrer le pouvoir fédérateur du sport", poursuit la médaillée olympique, "l'impact que les champions peuvent avoir pour promouvoir ce message de paix".

La mobilisation sur les réseaux sociaux

Les 90 athlètes cosignataires de la tribune appellent aussi tous les amateurs de sport, et au-delà, "à se mobiliser sur les réseaux sociaux, en publiant une photo d'eux avec leurs cartons blancs avec le hashtag #WildCard". Le collectif pousse aussi les sportifs amateurs de brandir un carton en début de match, dans les vestiaires avant une rencontre, et de le partager sur la toile.