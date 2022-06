France-Cameroun : les Bleues l'emportent 4 à 0

L'équipe de France féminine a dominé le Cameroun 4-0 samedi à Beauvais en match de préparation à l'Euro, avec une formation composée pour moitié d'habituelles remplaçantes. Melvine Malard (32e), Griedge Mbock (38e) et Ouleymata Sarr (58e, 62e), entrée en jeu à la pause à la place de Marie-Antoinette Katoto, ont permis aux Bleues de remporter ce premier amical.

Les fans des Bleues ont vibré : "On s'est amusés. On est venu en famille et c'était super !", raconte une femme au micro d'Europe 1. "Je suis toujours impressionné par le niveau de jeu que peut apporter cette équipe de France féminine", ajoute un spectateur. Les Bleues remportent le palmarès de treize matchs sans défaite.

"Tout n'a pas été réussi"

Mais Corinne Diacre, sélectionneure de l'équipe de France féminine, n'est pas entièrement satisfaite de cette performance : "J'estime qu'on a eu un petit peu de mal à entrer dans le match, il nous a fallu 20 bonnes minutes pour mettre notre jeu en place. On a manqué aussi de justesse technique, ce qui ne nous a pas facilité la tâche en début de match mais on a su rester sérieuses".

"Il nous reste des choses à travailler, tout n'a pas été parfait, on le savait et on l'accepte. On n'a marqué qu'un but dans le jeu et trois à la suite de coups de pied arrêtés, donc je pense qu'on peut mieux faire. (...) Les joueuses ont été sérieuses, disciplinées, elles ont respecté le plan de jeu et elles ont tenté des choses. Tout n'a pas été réussi mais il y a eu énormément d'essais et c'est intéressant pour la suite, ça leur donne confiance", ajoute-elle.

Les Bleues ont encore l'occasion de travailler, notamment vendredi prochain à Orléans face au Vietnam. Les Françaises affrontent l'Italie le 10 juillet à Rotherham, en Angleterre, en ouverture de leur phase de groupe. Elles rencontreront ensuite la Belgique et l'Islande, les 14 et 18 juillet dans la même ville.