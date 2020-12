Formule 1 : "Mick Schumacher mérite sa place", selon Romain Grosjean

INTERVIEW

Le nom est familier des Grand Prix, et pour cause : Mick Schumacher, qui arrive en Formule 1 en 2021, n'est autre que le fils de Michael Schumacher, septuple champion du monde de la discipline et grièvement blessé lors d'un accident de ski en 2013. Le jeune Allemand de 21 ans va intégrer l'écurie Haas, que quittera justement Romain Grosjean cet automne. Le Français, miraculé après un grave accident au Grand Prix de Bahrein, affirme mercredi sur Europe 1 que son successeur "mérite" d'accéder à l'élite, indépendamment de son (prestigieux) nom.

"Normal qu'il monte"

"Je connais assez bien Mick, on n'habite pas loin l'un de l'autre donc on a l'habitude de jouer au tennis, au padel et de faire du vélo ensemble", raconte le pilote de 34 ans. "Je suis content pour lui, il le mérite. Il a gagné la Formule 2, qui est la marche juste en dessous de la Formule 1. C'est normal qu'il monte."

" C'est un nom que personne ne peut ignorer dans le sport automobile "

Quant à savoir si le nom de Schumacher peut donner des ailes ou brider l'ascension du jeune pilote, Romain Grosjean est plutôt confiant sur les performances de Mick Schumacher dans une écurie qui n'est pas habituée à jouer les premiers rôles : "C'est un nom que personne ne peut ignorer dans le sport automobile. Après, il a énormément de pression à cause de son nom, c'est certain."

"Un garçon très sympathique"

"Mick Schumacher a un papa qui est sept fois champion du monde mais il l'a toujours bien géré, c'est un garçon qui est très sympathique et qui mérite sa place", insiste Romain Grosjean, sorti de l'hôpital après son accident. Réponse non pas au premier virage, mais en mars 2021 pour le premier Grand Prix de la prochaine saison, en Australie.