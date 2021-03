Formule 1 : c'est la fin du champagne... sur les podiums

Prendre un jéroboam de champagne et le secouer avant de l'ouvrir pour asperger les autres pilotes sur le podium : cette image d'Épinal d'une victoire en Formule 1 va prendre fin avec le début de la saison, qui commence dans trois semaines avec le Grand Prix de Bahreïn. En cause, le remplacement de la boisson officielle des podiums. Le champagne Carbone de la Maison Devavry laisse ainsi sa place au prosecco de la marque Ferrari, qui n'a rien à voir avec la Scuderia éponyme.

Une opération plus si rentable pour la Maison Devavry

C'est donc la fin d'une aventure de trois ans entre la F1 et la Maison Devavry, qui avait déjà remplacé Mumm et Moët & Chandon. Car si le marché de la F1 apporte du prestige à une marque, il coûte très cher. Le billet d'entrée des podiums du championnat coûte plusieurs millions d'euros, et force est de constater que cette opération n'était plus si rentable aux yeux de la Maison Devavry. Elle n'a donc pas renouvelé son contrat avec les organisateurs du championnat de F1.

Ce changement de breuvage de la victoire met un terme à une tradition qui remonte à 1967. Reste à savoir à présent si le bouchon de ce vin effervescent italien saute aussi bien que celui d'une bouteille XXL de champagne. Réponse dans trois semaines, à l'issue du Grand Prix de Bahreïn.