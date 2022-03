Football : West Ham pour l'OL, le Paok Salonique pour l'OM en C3 et C4

Ils sont les deux derniers survivants du football Français en coupe d'Europe après les éliminations du PSG, de Rennes, de Monaco et de Lille. Ce vendredi 18 mars, avaient lieu les tirages au sort des quarts de finale des différentes Coupe d'Europe. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Olympique de Marseille a été plus verni que son homologue du Rhône.

Les tirages au sort des demi-finales déjà connus

Les joueurs de Jorge Sampaoli - qui disputent la toute nouvelle coupe d'Europe, la Ligue Europa Conférence - recevront le 7 avril prochain les Grecs du Paok Salonique, avant un retour prévu en Grèce une semaine plus tard. En cas de qualification, les Marseillais connaissent déjà leur futur adversaire, puisqu'ils affronteront le vainqueur du match entre le Feyenoord Rotterdam et le Salvia Prague. Avec cette fois, un énorme avantage, car les Phocéens recevront au match retour avant une hypothétique finale prévue le 25 mai à Tirana en Albanie.

En C3, le plateau était plus relevé. C'est tout logiquement que Lyon fera face à un adversaire plus coriace : les Anglais de West Ham, actuellement cinquième de Premier League. Contrairement à l'OM, l'OL recevra au match retour, le 14 avril prochain au Groupama Stadium. En cas de qualification, le tirage a accordé peut-être le plus gros client de cette compétition aux joueurs de Peter Bosz : le FC Barcelone. Même si les Catalans devront d'abord se défaire des Allemands de Francfort.

La finale de la Ligue Europa est prévue le 18 mai prochain à Séville.