Football : tollé autour de la Super Coupe d'Italie, organisée en Arabie saoudite avec des tribune spécifiques pour les femmes

L'organisation de la Super Coupe d'Italie en Arabie saoudite, où les femmes non accompagnées seront interdites de stade, a provoqué jeudi un véritable tollé, y compris de la part du gouvernement.

"Je ne le regarderai pas", dit Matteo Salvini. La Ligue de football italienne a publié mercredi les conditions de vente des billets de cette finale de la "Supercoppa italiana" entre la Juventus de Turin et le Milan AC, prévue à Jeddah le 16 janvier. Les "tifose", supportrices italiennes, ont alors eu la surprise de constater qu'elles ne pourraient assister au match que dans des tribunes spécifiques réservées aux familles et donc en présence d'un homme. La polémique a rapidement enflé, provoquant un déluge de réactions négatives.

"Que la SuperCoupe d'Italie se joue dans un pays islamique où les femmes ne peuvent aller au stade si elles ne sont pas accompagnées par des hommes est triste et dégoûtant: moi, ce match je ne le regarderai pas", a affirmé jeudi Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur et patron de la Ligue, parti d'extrême droite. L'homme fort du gouvernement italien est pourtant un "tifoso" acharné du Milan AC dont il ne rate quasiment aucun match.

Une "première historique", selon le président de la Ligue. "J'exprime mon désaccord le plus vif" après la décision prise par la Ligue italienne de football de faire jouer cette finale à Jeddah, a indiqué de son côté le secrétaire d'Etat à la parité, Vincenzo Spadafora. "Il est inadmissible que le football italien fasse semblant de ne pas voir cette discrimination évidente", a-t-il ajouté dans un communiqué.

Le président de la Ligue de football Gaetano Micciche, a vivement réagi, affirmant que bien au contraire, la présence de femmes au "King Abdullah city stadium" serait une "première historique". "On se rappellera dans l'Histoire de notre SuperCoupe comme la première compétition internationale à laquelle les Saoudiennes auront pu assister dans un stade", a-t-il affirmé.

Des femmes ont en fait déjà pu assister en 2018 à des matchs organisés en Arabie saoudite à l'occasion de la Ligue des Champions d'Asie de football. Un certain nombre de réformes leur ont permis, pour la première fois en janvier 2018, d'entrer dans un stade de football pour suivre une rencontre. Elles ne peuvent toutefois accéder qu'à certaines tribunes réservées aux familles et non à celles où prennent place les hommes.