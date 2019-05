Football : Lenglet, Dubois et Maignan convoqués en équipe de France

Didier Deschamps a dévoilé sa liste des 24 joueurs convoqués pour les trois matches des Bleus du mois de juin. Le sélectionneur a appelé pour la première fois Clément Lenglet (Barcelone), Léo Dubois (Lyon) et Mike Maignan (Lille).

Treize champions du monde et trois nouveaux

Didier Deschamps innove. Pour le prochain rassemblement de l'équipe de France, le sélectionneur a décidé d'appeler pour la première fois le latéral droit de l'OL Léo Dubois, 24 ans, et le défenseur central du Barça Clément Lenglet, 23 ans. Ils prennent la place de Djibril Sidibé, laissé de côté, et Presnel Kimpembé, blessé. Du côté des gardiens de but, Deschamps a privilégié la jeunesse de Mike Maignan, 23 ans, et tout juste élu meilleur gardien de Ligue 1 avec Lille, à Steve Mandanda, qui reste sur une saison difficile avec l'OM.

Le sélectionneur a également convoqué Benjamin Lecomte (Montpellier) pour entourer Alphonse Areola et Hugo Lloris, puisque le capitaine français manquera le début du rassemblement suite à la finale de la Ligue des Champions prévue le 1er juin, qu'il disputera avec Tottenham face à Liverpool. Dix champions du monde ne seront pas du rassemblement de la semaine prochaine à Clairefontaine. Pour les remplacer, Didier Deschamps a rappelé des joueurs qu'il a déjà connus en Bleu. Wissam Ben Yedder, Kingsley Coman, Moussa Sissoko, Kurt Zouma et Lucas Digne sont notamment convoqués.

L'équipe de France affrontera la Bolivie, le 2 juin à Nantes, en match amical, et se déplacera en Turquie le 8 juin et en Andorre le 11 juin, dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020.