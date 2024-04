Football : le post Instagram énigmatique de Kylian Mbappé après la victoire du PSG contre l'OM

Enième épisode de la saga Mbappé. Discret sur la pelouse lors de la victoire du Paris Saint-Germain contre l'Olympique de Marseille (0-2), le capitaine parisien a encore fait parler de lui. Alors que l'on attendait de sa part, qu'il partage une scène de liesse, l'international français a décidé de poster sur Instagram une photo de lui de dos avec le brassard de capitaine à la main. En légende, il n'ajoute aucun commentaire.

"Il y a deux choses concernant son post d'hier sur Instagram. Il y a évidemment son côté mystérieux. Il aime bien faire des posts un peu mystérieux avec des émojis, où on ne comprend pas toujours le sens. Je pense que ça le fait marrer. C'est quelqu'un qui, dans sa manière de concevoir le foot de haut niveau et sa carrière et ses records, se heurte à la dimension collective du football et à ce qu'attendent les supporters", explique Clément Pernia, auteur de Révolution Mbappé.

>> LIRE AUSSI - Kylian Mbappé a annoncé aux dirigeants parisiens son intention de quitter le PSG

"On a un coach qui fait des choix sportifs et pas politiques"

"Il est plus concerné par sa sortie que par le fait que Paris se soit imposé hier au Vélodrome. C'est ramener encore sa situation personnelle au premier plan alors que lui-même n'arrête pas de dire qu'il ne faut pas se focaliser sur lui. Luis Enrique concerne tout le monde. Quand Gonçalo Ramos rentre en cours de jeu, il est impliqué et souvent, il marque. Avec Luis Enrique, pour une fois, on a un coach qui fait des choix sportifs et pas politiques", ajoute Hugo Cappelaere, présentateur du podcast Paris United.

Les supporters, sur les réseaux sociaux, ont fait part de leur mécontentement face à ce nouveau post énigmatique. Selon Clément Pernia, "il y a de l'admiration de la part des supporters, il y a du respect pour le talent qu'il est, pour le joueur qu'il est, mais il n'y a pas d'amour profond comme il y a eu pour Cavani ou Pastore par le passé".

"Par contre, ce genre de choses ne se fait pas au Real Madrid. Ça va devenir intéressant, voir dans quelle mesure il peut muter, dans quelle mesure il peut changer de dimension en intégrant une institution comme le Real Madrid", a-t-il ajouté.

Après la rencontre, Luis Enrique est revenu sur la situation au micro d’Amazon Prime. "C'est la même musique chaque semaine, la même musique... c'est ennuyeux, je suis le manager, je prends des décisions chaque semaine", a déclaré le technicien espagnol.

Mais depuis plusieurs années désormais, Kylian Mbappé, et son comportement sur le terrain, monopolise l’attention des médias et du public. "C'est le phénomène de société en France aujourd'hui, au XXIᵉ siècle, pour plusieurs raisons. Il dépasse le cadre du football. Il a fait vibrer la France entière grâce à ses exploits en Coupe du monde. C'est un jeune qui s'exprime super bien depuis ses 17 ans, il s'implique dans des faits de société. On le voit aux Restos du cœur. Il a aussi comblé un vide dans la société française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, les jeunes, la jeune génération n'a plus de modèle quelque part, à part lui auquel s'identifier. Il n'y a pas d'artiste, il n'y a pas de chanteur, il n'y a pas d'intellectuel. Ça s'appelle l'idole des jeunes, surtout des très jeunes d'ailleurs. On voit qu'il plait beaucoup aux 5-17 ans", a conclu l’auteur de Révolution Mbappé. Nul doute que les sept dernières rencontres de championnat risque de nous apporter de nouveaux rebondissements.