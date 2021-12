Football : le Français Antoine Griezmann testé positif au Covid-19

L'attaquant français de l'Atlético Madrid Antoine Griezmann a été testé positif au Covid-19 jeudi, comme trois autres joueurs et l'entraîneur Diego Simeone tandis que le Barça a annoncé de son côté trois nouveaux cas au sein de son effectif. Ces annonces interviennent juste avant la reprise de La Liga ce week-end après la trêve de Noël.

Testés positifs mais tous asymptomatiques, Diego "Simeone, Koke, Griezmann, (Hector) Herrera et Joao Félix sont à l'isolement chez eux, obéissant ainsi aux recommandations des autorités sanitaires", a indiqué l'Atlético dans un court communiqué.

Le match de l'Atletico dimanche menacé

Le club "colchonero" doit rencontrer dimanche le Rayo Vallecano, une rencontre qui pourrait être menacée alors que cet autre club madrilène compterait pour sa part 17 joueurs positifs selon la presse espagnole, ce qui en ferait le club de première division espagnole le plus touché par cette vague de contaminations.

Selon les critères établis par la Fédération espagnole de football et La Liga, un match doit être reporté ou annulé si l'une des équipes ne dispose pas d'au moins 13 joueurs aptes, dont un minimum de cinq issus de l'équipe première.

Multiplication des cas au sein de la Liga

En pleine vague Omicron, les cas de Covid-19 se multiplient au sein de la Liga, avec pas moins de neuf joueurs positifs au sein du FC Barcelone après l'annonce jeudi de trois nouveaux cas : Sergiño Dest, Philippe Coutinho et Ez Abde.

Ils "vont bien et sont à l'isolement chez eux", a expliqué le Barça dans un communiqué diffusé à quelques jours de son match face au RDC Majorque dimanche. Ces trois joueurs viennent s'ajouter ainsi aux Français Ousmane Dembélé, Clément Lenglet et Samuel Umtiti ainsi qu'à Jordi Alba, Gavi et Daniel Alves.