Football : Gennaro Gattuso devient officiellement l'entraîneur de l'Olympique de Marseille

L'Olympique de Marseille tient officiellement son nouveau coach. L'Italien Gennaro Gattuso, 45 ans, a paraphé, ce mercredi soir, un contrat d'un an, assorti d'une année supplémentaire en option. Sans club depuis son départ de Valence, en Espagne, l'ancien milieu de terrain, champion du monde en 2006 avec la Squadra Azzura, succède à l'Espagnol Marcelino, démissionnaire en début de semaine dernière.

L’Olympique de Marseille annonce la signature de au poste d’entraîneur ✍️ ⚪️ pic.twitter.com/ELdlFbBsWd — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 27, 2023

"Je suis très heureux et fier de rejoindre l'Olympique de Marseille. Un club et un stade, l'Orange Vélodrome, dans lequel j'ai eu l'occasion d'évoluer en tant que joueur, célèbres dans toute l'Europe pour la passion et la ferveur qui s'en dégagent", a déclaré l'intéressé.

