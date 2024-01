Football : en difficulté dans son club, Karim Benzema demande à quitter Al-Ittihad

Le conflit s'envenime entre Karim Benzema et Al-Ittihad. Le Ballon d'Or 2022, invoquant la "pression", a demandé à quitter "temporairement" le club tout en refusant un prêt au sein d'une autre formation du championnat saoudien, privilégiant un retour en Europe. La préretraite dorée de l'attaquant français en Arabie saoudite est manifestement beaucoup plus compliquée que prévu. Sous le feu des critiques pour ses performances très moyennes depuis son arrivée en juin, l'ancien joueur du Real Madrid semble prêt à très vite refermer ce chapitre de sa carrière, pour tenter de se relancer sous d'autres cieux.

Se sentant "incapable de donner le meilleur de lui-même à Al-Ittihad à cause de la pression", selon une source proche du club, Benzema a fait part de ses velléités de départ à ses dirigeants, qui n'envisagent cependant pas d'autres options qu'un prêt dans une autre équipe de la Saudi Pro League. Une proposition rejetée pour le moment par le joueur.

Contacté par l'AFP, l'entourage du Français, âgé de 36 ans et sous contrat jusqu'en 2026, n'a pas souhaité confirmer ces informations. Revenu à Jeddah avec 17 jours de retard après les congés de fin d'année, Benzema a été privé d'une tournée de préparation à Dubaï et doit s'entraîner seul pour "raisons disciplinaires". Vendredi, une réunion "très animée" et "houleuse" sur l'avenir du N.9 s'est même tenue entre le conseil d'administration du club, l'entraineur Marcelo Gallardo et Karim Benzema lui-même, a précisé une source proche d'Al-Ittihad.

Salaire astronomique

Le bras de fer est donc engagé entre les deux parties et le suspense est entier pour savoir si le Français portera toujours le même maillot à la reprise du championnat le 7 février. Arrivé en grande pompe l'été dernier et symbole, avec Cristiano Ronaldo, de la grande offensive saoudienne visant les stars du football européen, Benzema paraît avoir très vite déchanté. Bardé d'un salaire astronomique (100 millions d'euros annuels, selon plusieurs médias), il s'est assez rapidement attiré les foudres des fans et de la presse locale en raison de performances indignes de son statut.

Cette saison, Benzema n'a ainsi inscrit que 9 buts et délivré 5 passes décisives, loin derrière Cristiano Ronaldo, qui comptabilise 20 buts et 9 passes décisives avec Al-Nassr. Son penalty raté contre les Égyptiens d'Al-Ahly le 15 décembre durant la Coupe du monde des clubs a particulièrement mis en colère les supporters d'Al-Ittihad, hôte de la compétition, mais sorti sans gloire après seulement deux matches.

Le club de Jeddah, 7ᵉ de la Saudi Pro League après trois défaites consécutives, est également celui qui a encaissé le plus de buts en championnat et en a marqué le moins parmi les quatre équipes rachetées par le riche Fonds souverain saoudien (PIF), malgré la présence aux côtés de Benzema de joueurs de la trempe du champion du monde 2018 N'Golo Kanté et du Brésilien Fabinho.

Pas beaucoup de portes de sortie

De quoi plonger dans la crise Al-Ittihad qui s'est séparé de son entraîneur Nuno Espirito Santo en novembre avant d'engager l'Argentin Marcelo Gallardo. En dépit d'une situation sportive délicate et d'une acclimatation difficile à son nouvel environnement, Benzema n'a toutefois pas énormément de possibilités pour se sortir de son exil doré. Aucune équipe en Europe ne peut s'aligner sur ses émoluments et l'Arabie saoudite ne laissera pas partir facilement une prise aussi prestigieuse qu'un Ballon d'Or, recruté pour être l'un des principaux ambassadeurs de son "soft power". "Il n'y a aucune option pour que Benzema parte ce mois-ci", a d'ailleurs affirmé une source proche du Fonds souverain saoudien (PIF).

Le mal-être de Karim Benzema en Arabie saoudite met en tout cas en lumière les difficultés d'intégration de plusieurs recrues européennes enrôlées par le royaume. L'international anglais Jordan Henderson, qui a quitté d'Al-Ettifaq pour rejoindre l'Ajax Amsterdam, a admis avoir vécu six mois "difficiles". Quant au défenseur Aymeric Laporte, qui évolue à Al-Nassr, il a expliqué que beaucoup de joueurs n'étaient pas "satisfaits", ajoutant qu'il pourrait s'en aller "si cette dynamique se poursuit", avant de revenir sur ses déclarations.