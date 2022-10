Football : dans quel état sont les Bleus à un mois de la Coupe du monde au Qatar ?

Ballon d'Or, marabout, affaires judiciaires, blessures... Dans quel état sont les Bleus à un mois de la Coupe du monde de football au Qatar ? Si la consécration de Karim Benzema, récompensé comme étant le meilleur joueur de la saison, vient apporter de la sérénité dans le clan français, certaines informations amènent tout de même quelques craintes. Touché par de nombreux dossiers, le football français est ces derniers temps pointé du doigt.

Un Ballon d'Or chez les Bleus

Cela faisait 24 ans que la France attendait un Ballon d'Or. La dernière fois c'était Zinédine Zidane, sacré en 1998 après le mondial en France. Comme un symbole, c'est lui-même qui a remis le trophée de meilleur joueur à Karim Benzema lors de la cérémonie le lundi 17 octobre. Un signe positif avant la Coupe du monde 2022 qui débute dans un mois au Qatar ? Du côté de Clairefontaine, le centre national de football, la nouvelle a été accueillie avec joie. Avoir le meilleur joueur du monde peut mettre en confiance l'équipe.

Un groupe qui semble être défini dans la tête de Didier Deschamps. Récemment interrogé sur le sujet, le sélectionneur des Bleus a déclaré savoir dans quel système de jeu il compte démarrer la compétition. Le règlement autorise les fédérations à emmener 26 joueurs au Qatar mais pour Didier Deschamps, cela devrait être un peu moins. Il ne souhaite pas gérer trop de remplaçants frustrés de ne pas jouer sur 35 jours potentiels de vie commune.

Paul Pogba libéré ?

Paul Pogba, champion du monde 2018 et joueur clé de l'équipe de France, a fait beaucoup parler ces derniers temps. Entre sa blessure en début de saison, la tentative d'extorsion qu'il a subi et l'histoire du marabout qui aurait visé Kylian Mbappé, le Français pouvait représenter un poids pour Didier Deschamps. Mais pour le sélectionneur, si Paul Pogba est rétabli, il fera bien partie du groupe pour la Coupe du monde. D'autant plus qu'il serait même "psychologiquement libéré d'un poids depuis qu'il a dénoncé à la police la tentative d'extorsion". Quant à l'éventuel malaise autour du marabout, il n'est pas pris très au sérieux par Deschamps et ses hommes.

Ce qui est pris au sérieux par le groupe français, c'est la blessure de N'Golo Kanté, forfait pour la Coupe du monde. Le milieu de terrain, élément important du sacre des Bleus en 2018, manquera fortement lors de la compétition. D'autant plus que ce n'est pas le seul cadre à être incertain.

2002, une erreur à éviter

Plus généralement, champion du monde en titre, c'est aussi une pression supplémentaire à assumer. Et l'équipe de France, championne en 2018, ne le sait que trop bien. Vainqueurs de la Coupe du monde en 1998, les Bleus avaient été éliminés dès le premier tour lors de l'édition 2002, en Corée du sud et au Japon. Mais la sélection française n'a pas été la seule à vivre cette désillusion, surnommée "la malédiction du champion du monde". Depuis 20 ans, sur les cinq derniers tenants du titre, quatre n'ont pas passé la phase de groupe lors du mondial suivant. La France est prévenue.

Les obstacles sont donc nombreux pour l'équipe de France avant de pouvoir soulever le trophée suprême et ajouter une troisième étoile sur le maillot bleu. Un état de fait que, sans aucun doute, Didier Deschamps a bien en tête avant de rendre publique, le 9 novembre prochain, la liste complète de son escouade.