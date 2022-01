Foot : mort de Paco Gento, légende du Real Madrid et vainqueur de 6 Coupes d'Europe

Le Real Madrid a annoncé mardi matin le décès à 88 ans de Paco Gento, légende du club espagnol entre 1953 et 1971 et unique joueur de l'histoire à avoir remporté six Coupes d'Europe des clubs champions. En 18 saisons au Real Madrid, Francisco "Paco" Gento avait marqué 182 buts en 601 matches, et s'était forgé un palmarès énorme, avec, en plus de ses 6 Coupes d'Europe, 12 Championnats d'Espagne et 2 Coupes d'Espagne, entre autres. Il était encore président d'honneur du Real Madrid. L'ailier gauche vif et rapide avait formé une attaque de feu aux côtés d'Alfredo di Stéfano, d'Hector Rial, de Ferenc Puskas puis de Raymond Kopa (de 1956 à 1959), et avait soulevé cinq C1 consécutives en compagnie des trois premiers entre 1956 et 1960.

8 finales de C1, deux défaites

Il en avait ensuite remportée une sixième six ans plus tard, en 1966, aux côtés d'autres légendes comme Manu Sanchis ou Pirri. Au total, Paco Gento a disputé 8 finales de C1, dont deux perdues : en 1962 contre le Benfica Lisbonne et en 1964 contre l'Inter Milan. Un autre record qu'il codétenait avec l'Italien Paolo Maldini (AC Milan). "La figure de Paco Gento représente fidèlement toutes les valeurs du Real Madrid, il a été, et il restera une référence pour le 'Madridisme' et pour le monde du sport. Les 'Madridistes' (supporters du Real, NDLR) et tous les amants du football se souviendront de lui comme l'un des grands mythes de notre sport", écrit le Real Madrid dans un communiqué.

Son palmarès gigantesque l'avait hissé au premier rang des joueurs les plus titrés de l'histoire du Real Madrid, avec 23 titres. Il a fallu près d'un demi-siècle pour qu'il y soit rejoint dimanche par le latéral brésilien Marcelo, après la victoire des Madrilènes en Supercoupe d'Espagne à Ryad (Arabie Saoudite). Ce palmarès unique lui a aussi valu d'être nommé en 2016 président d'honneur du Real Madrid pour succéder à Di Stéfano, décédé en 2014.

Deux Coupes du monde disputées

Paco Gento fut également international avec l'Espagne à 43 reprises (5 buts). Il a disputé les éliminatoires de l'Euro-1964, mais il n'est que partiellement associé à ce premier trophée majeur de l'histoire de la "Roja", car il n'avait pas été retenu pour les demi-finales et la finale, remportée contre l'URSS (2-1) au stade Bernabeu. Il a également disputé deux Coupes du monde (1962 et 1966). Ses neveux Paco Llorente et Julio Llorente ont à leur tour porté le maillot du Real dans les années 1980. Puis son petit-neveu Marcos Llorente a fait ses premières armes au centre de formation du Real, jouant deux saisons en équipe première (2017-2019) avant de rejoindre l'Atlético Madrid.