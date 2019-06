Foot : Maurizio Sarri nouvel entraîneur de la Juventus Turin

Maurizio Sarri à la Juventus Turin, c'est officiel. Comme attendu depuis plusieurs jours, l'entraîneur italien a officiellement été nommé à la tête de la "Vieille Dame" pour les trois prochaines saisons. Sarri, 60 ans, quitte Chelsea après une expérience d'un an, conclue par une troisième place en Premier League et surtout une victoire en Ligue Europa, contre Arsenal en finale (4-1). Le coach, célèbre pour son addiction à la cigarette (il peut fumer plusieurs paquets par jour), succède à Massimiliano Allegri, qui a quitté le club après cinq titres consécutifs en Serie A.

Sarri était encore sous contrat pour deux ans avec Chelsea. Les Blues ont expliqué dans un communiqué que l'entraîneur italien avait exprimé, dès la finale de la Ligue Europa le 29 mai, "clairement à quel point il voulait retourner dans son pays natal".

Objectif Ligue des champions

Maurizio Sarri revient donc en Serie A, où il s'est fait connaître de toute l'Europe du football sur le banc de Naples, l'un des grand rivaux de la Juve. Il avait guidé par deux fois les Napolitains à la deuxième place (2016 et 2018), à chaque fois derrière les "Bianconeri", et avait été désigné meilleur entraîneur de la saison 2015-2016 en développant un jeu spectaculaire et offensif.

À la Juve, qui reste sur huit titres consécutifs en Italie, son objectif prioritaire sera de remporter la Ligue des champions, une compétition après laquelle le club court désespérément depuis 1996. Depuis ce dernier succès, les Turinois ont enchaîné les désillusions, avec une incroyable série de quatre défaites en finale (1998, 2003, 2015 et 2017). Malgré le renfort de la méga-star Cristiano Ronaldo l'été dernier, la Juve a été éliminée la saison dernière par l'Ajax Amsterdam en quarts de finale. La pression s'annonce immense sur Sarri.