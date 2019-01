Foot : l'OM prête Mitroglou à Galatasaray

Vivement critiqué pour ses prestations en berne avec l'Olympique de Marseille, l'attaquant international grec Kostas Mitroglou a été prêté à Galatasaray, a officiellement annoncé jeudi le club turc.

Un prêt de 18 mois. "Un accord a été conclu avec Konstantinos Mitroglou et le club de l'Olympique de Marseille portant sur un (prêt) d'un an et demi", a indiqué le club stambouliote dans un communiqué, précisant qu'il verserait une somme totale de 4,1 millions d'euros à l'attaquant sur cette période. Galatasaray a par ailleurs partagé sur son compte Twitter des photos montrant le joueur avec un maillot rouge et or affublé du numéro 22.

22. Şampiyonluk yolunda "22" numaralı formasıyla Konstantinos Mitroglou! pic.twitter.com/6H1b7W9eA3 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 31 janvier 2019

Le joueur était d'abord réticent. Selon la presse turque, l'entraîneur de Galatasaray Fatih Terim a réussi à convaincre Mitroglou, initialement réticent, de rejoindre les bords du Bosphore en lui donnant des garanties sur son temps de jeu. Auteur de seulement trois buts en quatorze apparitions cette saison en championnat, Mitroglou a perdu les faveurs d'une grande partie du Vélodrome après une première saison mitigée, au cours de laquelle il avait tout de même marqué treize buts en trente matches, toutes compétitions confondues.

La petite pique de Rudi Garcia. "Ca a plutôt bien fonctionné la saison dernière", a déclaré jeudi l'entraîneur de Marseille, Rudi Garcia, avant d'expliquer pourquoi Mitroglou avait perdu sa place. Le coach avait "besoin dans l'équipe d'avoir des joueurs qui donnaient le meilleur d'eux-mêmes par leur tempérament, leur caractère. Ce n'est pas un joueur qui court beaucoup, qui défend beaucoup, mais qui a besoin de ballons pour les mettre au fond". "Le passage de Kostas ici a été compliqué, mais il nous a mis des buts, il ne faut pas l'oublier", a commenté pour sa part le milieu de terrain de l'OM Morgan Sanson. "C'est un gars attachant, j'ai confiance en lui, il va rebondir".

Deux arrivées coup sur coup à Galatasaray. Le bouillant public de Galatasaray réclamait depuis plusieurs mois le renforcement de la ligne d'attaque du club depuis la vente, l'été dernier, de l'international français Bafétimbi Gomis, lui aussi passé par l'OM. Leur vœu a été exaucé avec également l'officialisation jeudi par Galatasaray du recrutement du Sénégalais Mbaye Diagne, actuellement meilleur buteur du championnat turc avec vingt réalisations, qui évoluait jusque-là à Kasimpasa. Galatasaray est actuellement deuxième du classement, à six points du leader Basaksehir.