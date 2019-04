Foot : l'incroyable épopée de Chambly, de la cinquième division de district à la Ligue 2

L'exploit de Chambly est presque passé inaperçu et pourtant, il est bien réel. Le club de football de l'Oise vient tout juste de valider sa montée en Ligue 2 la saison prochaine et d'ainsi accéder au statut professionnel. Ce petit club amateur a vécu 12 montées lors de ces 30 dernières saisons. C'est un parcours absolument unique alors qu'il y a 30 ans, cette équipe était une bande de potes qui tapait dans la balle.

Malgré cette ascension, le président du club Fulvio Luzi ne compte pas changer les habitudes du FC Chambly. "Nos joueurs mangent dans des assiettes en plastiquent avant le match, débarrassent leur table. Tout le monde met la main à la pâte parce qu'on essaie de garder des valeurs du foot d'en bas, ici. On vient du monde amateur, j'ai été entraîneur sans diplôme. Ce qu'on a fait, tout le monde peut le faire. On est réputé pour avoir des équipes qui ne jouent pas très bien au football mais par contre, qui ne lâchent rien sur un terrain. Ce sont des morts de faim", explique-t-il sur Europe 1.

"On démarre de tout en bas mais on a gardé des valeurs de tout en bas"

Fulvio Luzi se réjouit par ailleurs de recevoir "beaucoup de témoignages de gens qui ne sont pas foot. Ils partent d'un constat que le foot, c'est le fric. Ils ne voient pas ça d'un très bon œil et ils nous voient arriver comme des Martiens. Ici, ce n'est pas l'argent qui fait que l'on gagne. On démarre de tout en bas mais on a gardé des valeurs de tout en bas."

Pour cette petite ville de 10.000 habitants, cette montée en Ligue 2 est un sacré événement. Il suffit de se rendre au bar La Civette, devant l'église, pour rencontrer des supporters de la première heure qui racontent l'euphorie, comment la machine s'est emballée, à force de monter dans le classement.

"On ne sait jamais ce qui peut arriver avec Chambly"

Aujourd’hui ils se prennent à rêver en mode PSG alors qu’ils n’étaient qu’une dizaine en tribune lors des tout premiers matches. "C'est parti de la base, de zéro. On était un petit groupe avec nos klaxons, nos trompettes. Après, plein de personnes sont venues se greffer. Maintenant, on a des ultras. On a même eu des matches où les gars étaient torse nu en tribune. C'était fantastique, on se croirait au Parc des Princes. Je ne sais pas quand ça va s'arrêter. On ne sait jamais ce qui peut arriver avec Chambly", lâche l'un d'eux avec fierté.

Tout peut donc arriver avec Chambly. Et pourquoi pas la Ligue 1 ? Avant cela, il faudra d'abord construire un nouveau terrain aux normes, ne serait-ce que pour accueillir les matches de Ligue 2. Mais c'est vrai que Chambly est un club à part. Il n'y a qu'à regarder l'année dernière. Ils avaient alors réussi l’exploit de se hisser en demi-finale de la Coupe de France.