Foot : le domicile de Memphis Depay cambriolé pendant le match OL-Barça

Memphis Depay a eu la mauvaise surprise de découvrir que son logement avait été visité pendant le huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Barça (0-0), mardi soir. L'alerte a été donnée à 00H45 par l'attaquant néerlandais de Lyon, selon la police. Le ou les cambrioleurs serai(en)t entré(s) par effraction, brisant une fenêtre. Des accessoires de mode ont notamment été dérobés pour un préjudice non précisé, précise la police.

Diop et Tousart aussi cambriolés ? Selon la presse régionale, qui a révélé l'information, les maisons de deux autres joueurs, Lucas Tousart et Pape Cheikh Diop Gueye, auraient aussi été cambriolées pendant le match. La gendarmerie n'était pas joignable dans l'immédiat pour le confirmer à l'AFP. Memphis Depay avait subi un cambriolage en septembre 2018 pendant un match contre Nice pour un préjudice supérieur au million d'euros et le joueur en avait été très affecté.