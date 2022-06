Foot : Kanté et Lucas Hernandez quittent le rassemblement des Bleus

N'Golo Kanté et Lucas Hernandez, ménagés vendredi en Autriche (1-1), ont déclaré forfait pour France-Croatie lundi et quittent le rassemblement de l'équipe de France, a annoncé la Fédération samedi. Kanté est "gêné par une douleur à un genou", tandis que Hernandez, lui aussi gêné par des douleurs musculaires vendredi, va rejoindre sa compagne "qui attend un heureux évènement".

Première sélection pour Konaté

Kanté avait déjà raté les deux derniers matches des Bleus, son absence sur la pelouse s'ajoutant à celle de Paul Pogba, ce qui a permis à des remplaçants de s'exprimer, en Croatie (1-1) et en Autriche, notamment le Monégasque Aurélien Tchouaméni et deux Marseillais, Boubacar Kamara et Matteo Guendouzi.

En défense, l'absence vendredi de Lucas Hernandez à Vienne, ajoutée au forfait de Raphaël Varane et au désir de Didier Deschamps de ménager Presnel Kimpembe, capitaine lundi contre la Croatie, a permis à Ibrahima Konaté de vivre sa première sélection en Bleu, avec à ses côtés William Saliba, titularisé une deuxième fois d'affilée.